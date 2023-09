Trois hommes tués au hasard à Montréal et à Laval: le suspect attendait les autorités de pied ferme dans sa chambre de motel

Avant d’être abattu par la police, le jeune schizophrène qui a tué trois hommes ciblés au hasard dans le grand Montréal en août 2022 attendait vraisemblablement l’arrivée des autorités de pied ferme dans sa chambre de motel.

Le suspect Abdulla Shaikh s’était couché avec son arme tout près de lui dans sa chambre de motel le 4 août 2022. Il avait pris soin de faire une barricade avec une table et une chaise devant la porte et de mettre la chaînette de sécurité, ont expliqué des policiers à l’enquête publique sur le triple meurtre.

Photo courtoisie

« J’en ai cassé plusieurs, des portes, dans ma carrière. Mais en donnant le premier coup avec le bélier, on a comme frappé un mur, m’indiquant que c’était barricadé », a détaillé l’agent Mathieu Robillard, du Groupe tactique d’intervention (GTI) de la police de Montréal, en revenant sur les événements.

À ce moment, l’homme de 26 ans était recherché par tous les corps policiers de la province pour avoir abattu avec une arme à feu trois hommes en pleine rue à Montréal et à Laval.

L’enquête du coroner est en cours pour faire la lumière sur les meurtres d’André Lemieux, 64 ans, de Mohamed Belhaj, 48 ans, et d’Alex Levis-Crevier, 22 ans, ainsi que le décès du suspect. Les trois victimes ont été ciblées au hasard.

Photo d'archives, Agence QMI

« Police »

Lorsqu’ils ont réussi à défoncer la porte de la chambre 139 après un deuxième coup de bélier en criant « police », les agents ont lancé un dispositif de distraction – comme une grenade assourdissante – pour déstabiliser Shaikh. Celui-ci était alors dans son lit.

« Mais en une seconde, il avait déjà son arme à feu dans la main et faisait feu sur nous », a témoigné l’agent Jean-Philippe Bergeron du GTI.

Les policiers ont répliqué immédiatement en ouvrant le feu en direction du suspect, qui est tombé au sol après avoir été atteint par au moins un tir.

Ils ont ensuite envoyé dans la chambre un petit robot puis un bâton cinétique pour vérifier l’état du jeune homme. Il avait alors du sang sur le visage et il était immobile.

« On veut vérifier qu’il ne joue pas au mort [...] pour nous attirer vers lui », a dit M. Bergeron, en précisant que l’intervention s’est faite dans un environnement urbain, ce qui a ajouté de la complexité.

« On ne peut pas se permettre de laisser le suspect tirer [partout] », a-t-il expliqué à ce sujet.

Un homme dangereux

Abdulla Shaikh est décédé sur place, ce qui a mis fin à sa cavale meurtrière.

Les problèmes de santé mentale du jeune homme seront au cœur de l’enquête publique du coroner. Il avait notamment reçu un diagnostic de schizophrénie en 2017. Il était également considéré comme dangereux, ce qui n’a pas empêché sa remise en liberté sous conditions en mars dernier.

Hier, il a été possible d’apprendre que Shaikh s’est rendu dans un zoo à Toronto et au parc d’attractions Canada’s Wonderland entre son deuxième meurtre à Montréal et son troisième, commis à Laval.

Courtoisie du Bureau du coroner