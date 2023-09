Un 3e lien à Montmagny? Probablement probable

C’est sans prétention et avec beaucoup d’humour que la MRC de Montmagny se distingue à nouveau en osant prétendre avoir un 3e lien dans sa région, afin de séduire les familles, les travailleurs et les jeunes retraités à venir s’y établir. Une région où tout est probablement probable !

Un «3e lien» à l’est où le trafic est inexistant (à part quelques courageux dindons); un endroit si sécuritaire pour tous que la seule crainte est la mouffette du voisin; des maisons si abordables qu’on peut se permettre un parc aquatique dans sa cour et une paix d’esprit à longueur d’année; c’est possible ? Probablement probable !

Située à 45 minutes à l’est de Québec et à une heure à l’ouest de Rivière-du-Loup, la région de Montmagny vous offre des emplois, un coût de la vie plus bas que la moyenne du Québec, des activités, de grands espaces et la SAINTE PAIX !

Voici pourquoi vous devriez choisir la région de Montmagny comme nouvelle terre d’accueil:

1. La vue sur un «bumper» ou un champ de fleurs ? : vivez sans stress et sans trafic

Crédit photo : Daniel Tphoto

Le trafic ne pourra pas être la raison de votre retard quand vous habitez dans la région de Montmagny. Seuls votre cadran et votre gestion du temps seront à blâmer !

En effet, il n’y a pas de trafic dans la région: vous rendre au travail café en main, musique à tue-tête en contemplant le fleuve (ou les montagnes des Appalaches) vous donnera l’impression d’être en vacances à l’année et de décompresser avant et après le travail.

Pourquoi sentir l’odeur d’un tuyau d’échappement quand vous pouvez sentir l’odeur du foin fraîchement coupé? Pas de souci non plus pour chercher du stationnement : les places sont nombreuses et très accessibles et majoritairement gratuite.

2. Vivre dans un 4 1⁄2 ou dans un hectare et demi ? : profitez de maisons abordables et des vastes terrains

Crédit photo : Stéphanie Allard et Daniel TPhoto

Quand le prix d’un logement avec deux chambres et sans cour arrière qui donne sur un mur de briques est plus élevé qu’une maison avec jardin et piscine au cœur d’un village rempli de services, ça devient un bon argument pour songer à déménager dans la région de Montmagny.

Acheter un terrain ou une maison beaucoup moins cher que dans le reste de la province vous semble utopique ? C’est bel et bien la réalité dans cette région.

Avoir un grand potager dans votre cour, un élevage de chèvres albinos ou une belle maison ancestrale, c’est probablement probable. Trouvez votre propriété de rêve qui vous colle à la peau, et ce, pour moins de 200 000$ !

3. Une gang de rue ou une gang de mouffettes ? : bénéficiez d'une vie sécuritaire pour les familles

Crédit photo : Daniel Tphoto

La région de Montmagny, c’est un lieu où on peut laisser les enfants jouer librement. Quand vous entendez des cris ou des pleurs, c’est sans doute seulement une araignée qui s’est invitée impoliment dans la boîte à lunch de votre enfant.

La région de Montmagny c’est un milieu sécuritaire pour toute la famille. Les gens sont courtois, avenants et solidaires et si vous avez besoin d’aide, vous aurez assurément de l’assistance à la première ou sinon à la deuxième porte.

Et sortir le soir après le coucher de soleil? C’est possible, mais méfiez-vous surtout de deux choses: la mouffette du voisin et le bonhomme Sept Heures !

4. Voir votre artiste préféré dans la 3e ou la 50e rangée ? : profitez de la vie culturelle, des grands espaces naturels et de l’agrotourisme

Crédit photo : Daniel Tphoto / Julien Simard

Grâce à ses salles intimistes, qui offrent les mêmes grands spectacles que dans les grands centres, vous serez capable de distinguer la couleur des yeux de votre humoriste préféré à Montmagny!

Amateurs de plein air, épicuriens, amoureux de culture, friands d’histoire, mordus de sports nautiques : il est possible de tout faire dans cette région !

De plus, le Parc des Appalaches, regroupant huit municipalités au sud de la MRC, possède 130 km de sentiers pédestres où les chiens sont acceptés sur tout son territoire, mais pas d’inquiétude, les humains sans chien sont aussi tolérés!

Vous souhaitez explorer la MRC de Montmagny ? Découvrez l’archipel de 21 îles et îlots, partez en excursion en bateau pour observer les petits pingouins et visitez le Lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais, traits distinctifs à la région. Rien d’étonnant que le grand peintre Jean-Paul Riopelle s’y soit accroché les pieds pour s’y établir.

Durant la saison automnale, restez à l’affût aux abords des routes de Cap-Saint-Ignace, puisqu’il existe des traverses de cueilleurs de pommes longeant une artère débordante de vergers et d’autres arbres fruitiers.

Découvrez dès maintenant la région de Montmagny, un terreau fertile d’activités, de loisirs, d’espaces... sans trafic !