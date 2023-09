Un premier triathlon international à Québec en 2024

Un nouvel événement sportif d’envergure internationale s’amène au Vieux-Port en 2024 avec le triathlon SAIL Challenge Cap Québec, qui devrait attirer 1500 athlètes.

La compétition, présentée du 19 au 21 juillet, fera partie du circuit Challenge Family, concurrent d’Ironman. L’organisation présente 35 événements de triathlon dans 27 pays et Québec deviendra l’unique étape en Amérique du Nord.

Pour l’instant, le contrat pour présenter la compétition est d’une durée de trois ans avec possibilité de prolongation.

«Pour nous, ce retour en Amérique du Nord est un honneur absolu. Il y a une longue tradition de grands événements ici. C’est ma première fois au Canada et quand j’ai vu le site de la compétition, je me suis dit : c’est magnifique», a mentionné le PDG de Challenge Family, Jort Vlam, lors d’une conférence de presse tenue dans un décorum digne des plus grandes annonces de la ville, au terminal de croisières.

Un baume après Tremblant

Cet été, la communauté du triathlon avait subi un dur coup quand l’Ironman de Mont-Tremblant a annoncé la fin de la partie pleine distance de son événement.

Pour sa première édition, le Challenge Cap Québec proposera quatre distances, sans toutefois proposer la pleine distance.

Il sera possible de choisir entre le parcours Découverte (375 m de nage, 10 km de vélo et 2,5 km de course), le C25 (750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course), le A51 (1500 m de nage, 40 km de vélo et 10 km de course) ou le P113 (1900 m de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course).

La portion nage se déroulera dans le Bassin Louise, tandis que le vélo et la course seront principalement concentrées aussi dans le secteur du Vieux-Port en s’étirant jusque sur l’autoroute Dufferin-Montmorency, qui sera fermée à la circulation.

«Nous ne serions pas ici si Mont-Tremblant n’avait pas été là avant nous. La famille Challenge est ouverte à explorer cette nouvelle destination et c’est à nous de la ficeler avec l’ADN de Québec», a indiqué le producteur délégué et directeur de course, Dominique Piché, qui a auparavant été directeur à Mont-Tremblant et au Marathon de Montréal.

«Ça m’a touché que la pleine distance quitte le Québec, j’étais très triste. On a besoin d’événements de distance. On va réévaluer après la première année, mais ça me tient beaucoup à cœur. J’espère qu’il y aura une pleine distance à Québec», a-t-il ajouté.

Selon lui, des bourses de 25 000 à 30 000 dollars américains devraient attirer la venue d’athlètes internationaux.

Retombées à chiffrer

Pour sa part, le maire Bruno Marchand, sportif devant l’Éternel, s’est réjoui de la venue d’un événement majeur de triathlon dans la ville.

«On dit que le tiers des athlètes devraient provenir de l’international. En termes de retombées économiques, ce n’est pas banal. C’est du monde qui va découvrir Québec par les images ou leur présence», a-t-il noté en spécifiant que pour l’instant, les retombées n’ont pas été chiffrées.

Les organisateurs s’attendent à ce que 10 000 spectateurs soient sur les lieux en juillet prochain. Les inscriptions sont déjà ouvertes au challenge-capquebec.com.