Une chanson inédite de Sinéad O’Connor dévoilée

Sinéad O’Connor a longtemps été une voix contestataire en Irlande, et s’est battue pour que soit entendue la voix de ceux qui ont été abusés par l’Église catholique dans son pays.

Il était donc naturel que, plusieurs mois après son décès, ce soit dans une série policière qui traite de ce sujet, The Woman in the Wall, que l’on découvre une chanson inédite de la musicienne, dont elle avait fait don aux créateurs de la série. The Magdalene Song peut être entendue dans le dernier épisode de la série. La voix de la chanteuse commence seule, avant d’être portée par une orchestration puissante.

« La première moitié du morceau est complètement déchirante, et la seconde moitié est un pur défi. La chanson a été dépouillée pour ne laisser place qu’à la voix de Sinéad, puis à la pleine puissance pour la seconde moitié. C’est incroyable de voir comment la signification de la chanson s’est combinée avec cette histoire. Il y a une certaine magie à mettre la musique au service d’une histoire émouvante », explique David Holmes, le producteur de la défunte chanteuse, au Guardian, ajoutant que Sinéad O’Connor voulait donner cette chanson aux producteurs de la série.

« Sinéad a autorisé l’utilisation du morceau avant même le début du tournage, et lorsque les producteurs l’ont entendu, ils ont été stupéfaits d’avoir quelque chose d’aussi fort. Nous avons tous pensé que le seul endroit où cela pouvait aller était à la fin », poursuit-il.

Sinéad O’Conor est décédée le 26 juillet 2023.