GRAVEL, Jacques



C'est avec une grande tristesse que la famille Gravel annonce que M. Jacques Gravel, à l'âge de 87 ans, est décédé paisiblement entouré de sa famille et ses amis le 11 septembre 2023 à l'hôpital Saint-Jérôme. Il était résident de St-Colomban, Qc.Il a vécu une vie extraordinaire avec sa famille et ses amis.Fils de Ferdinand Gravel et Rita Vaillancourt, il a laissé derrière lui : Cindy, Terri, Tammy (Peter, Sylvain); ses soeurs Lisette, Micheline et Réjeanne, ses frères (Fernand, Roger et Jean-Guy) ainsi que ses cousines, cousins, nièces, neveux, petits-enfants et arrière-petits-enfants et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 14 octobre à 11h à la paroisse Ste-Dorothée, 655 rue Principale, Laval, H7X 1E2, suivies de l'inhumation. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h.