24h Tremblant : Un engagement à long terme pour les enfants

Le populaire événement du 24 h Tremblant s’est engagé à remettre 25 millions $ d’ici 2027 à ses organismes partenaires, notamment la Fondation Charles-Bruneau.

Ce nouvel objectif a été annoncé mercredi, en plus de nouvelles collaborations avec la Fondation CHU Sainte-Justine et la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Ayant enregistré un nombre record de dons l’an dernier, le 24 h Tremblant croit être en mesure d’en faire plus.

• À lire aussi: Un record de dons au 24h Tremblant

«Notre communauté de participants, de donateurs et de partenaires ne cesse de grandir. Cette croissance nous permet d’étendre la portée de l’événement et son soutien à un plus grand nombre d’enfants et de familles partout au Québec», a expliqué par voie de communiqué le producteur exécutif de l’événement, Simon St-Arnaud.

Le 24 h Tremblant est le principal contributeur de la Fondation Charles-Bruneau, représentée depuis toujours par son porte-parole, Pierre Bruneau. Un montant de 23 millions $ lui a été remis jusqu’à maintenant pour la recherche en oncologie pédiatrique.

Ce sont 420 équipes qui se sont inscrites pour l’édition 2023 et l’objectif de dons est de 6 millions $. Le 24 h Tremblant aura lieu du 8 au 10 décembre prochain.