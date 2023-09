GUERTIN, Léon



À St-Hyacinthe, le 9 septembre 2023, à l'âge de 95 ans et 11 mois est décédé Monsieur Léon Guertin, époux de feu Madame Jeanne Touchette. Il était le fils de feu M. Léopold Guertin et de feu Mme Fabiola Chabot. Il était également le frère de feu M. Germain Guertin, feu Mme Fernande Guertin et feu M. Yves Guertin.Il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs Fernand Touchette, Adalbert Touchette, Bertrand Touchette (Carmen Caya), Yolande Touchette (Marcel Valois), Gérald Touchette (Nicole Noiseux) et Melvina Blanchard (feu Maurice Touchette), ses nombreux neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera dès 9h30 le samedi 7 octobre 2023 en l'église de St-Jean-Baptiste-de-Rouville, située au 3097 rue Principale, J0L 2B0. Les funérailles auront lieu à 10h30 au même endroit, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Jean-Baptiste.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aline-Letendre via le lien suivant :