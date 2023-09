BOURDON, Marcel



À Laval, le 17 septembre 2023, à l'âge de 82 ans est décédé M. Marcel Bourdon, époux de feu Mme Hélène Sauriol.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Peter) et Daniel (Caroline), ses petits-enfants Leslie, Alexanne, Félix, Nicolas (Camille) et Maxime (Laurence), son arrière-petite-fille Théa, sa soeur Micheline (Michel) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier les employés du CISSS de Laval qui lui ont permis de demeurer plus longtemps à la maison en lui offrant des bons soins assidus.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Pallia-Vie.La famille recevra les condoléances au :418 BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC, J7A 3R8le samedi 7 octobre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.