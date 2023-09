LEVAC, Jean-Pierre



De Terrebonne, le 13 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Pierre Levac, époux de feu Mme Paulette Labonté.Il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Stéphane), André (Isabelle), ses petits-enfants Andréane (François-Charles), Jordan, Christopher et Kyle, ses arrière-petits-enfants Noah-James et Charlotte, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, son amie des dernières années Lucie, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er octobre de 13:00 à 16:30 au :850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHEUne célébration aura lieu ce même jour à 16:30, à la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.