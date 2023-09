RÉMILLARD, Thérèse



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Thérèse Rémillard survenu le 29 août 2023 à Montréal.Elle laisse dans le deuil sa fille Danièle Sansoucy, son fils Stéphane Sansoucy (sa conjointe Nancy et ses enfants), ses petits-enfants Malek Aboura et Tristan Sansoucy (Jade), sa soeur Lise Rémillard (Maurice Héroux), son filleul Pierre Bélanger, sa belle-soeur Aline Rémillard (feu Gilles Rémillard), sa soeur Monique, son ex-mari Pierre Sansoucy (Lucie Bénard) ainsi que de nombreux parents(es) et amis(es).La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, situé au 8145 chemin Chambly à St-Hubertle dimanche 1er octobre 2023 de 11h à 16h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.