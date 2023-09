HENRI, Mario



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Henri Mario survenu le 18 septembre 2023 à Terrebonne.Il rejoint son épouse Cécile Racine et sa belle-soeur Thérèse (feu Viateur). Il laisse dans le deuil ses belles-soeurs Monique et Hélène (feu Sylva), ses beaux-frères Richard (Irène) et feu André (Béatrice).Il laisse également dans le deuil, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux amis(es).La famille recevra les condoléances à la Paroisse Sainte-Béatrice située au 475 avenue des Perron, Laval, le vendredi 29 septembre 2023 de 13h à 14h. Les funérailles seront célébrées le jour même dès 14h.