BERNARD, Danielle



De Venise-en-Québec, le 21 septembre 2023, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Danielle Bernard, conjointe de feu Gilles Frégeau.Elle laisse dans le deuil sa fille Sarah Dulude (Philippe Isabelle), son petit-fils Eli St-Gelais, ses belles-filles Véronique Frégeau (Patrick Lefebvre) et Audrey Frégeau (Thierry Amen), ses beaux-petits-enfants Mathis, William, Olivia, Maxime, Laurence, Audrey et Ludovik ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450 359-0990, lesieuretfrere.comle dimanche 1er octobre 2023 à compter de 12h. Une célébration suivra le même jour à 16h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'expertise CardioF (Fondation du CHUM).Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur