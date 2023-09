FRÉGEAU, Gilles



De Venise-en-Québec, le 24 septembre 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Gilles Frégeau, conjoint de feu Danielle Bernard et père de feu Olivier Frégeau.Il laisse dans le deuil ses filles Véronique Frégeau (Patrick Lefebvre) et Audrey Frégeau (Thierry Amen), ses petits-enfants Mathis, William, Olivia et Maxime, sa belle-fille Sarah Dulude (Philippe Isabelle), ses beaux-petits-enfants Ludovik, Eli, Laurence et Audrey, la mère de ses enfants Myriam Contant, ses frères et soeurs Rachelle (Michel), Serge (Louise), Jocelyne (André), Micheline (Daniel), Michel (Linda) et Sylvie (Hervé) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450 359-0990, lesieuretfrere.comle lundi 2 octobre 2023 de 18h à 21h et le mardi 3 octobre 2023 à compter de 9h. Une cérémonie suivra le mardi à 12h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise de prévention du suicide.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur