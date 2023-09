À la découverte du côté sombre du multiculturalisme canadien: quand la diversité devient une faiblesse

Officiellement, le Canada est un champ de roses. Un pays idéal, le plus rapproché qu’on puisse imaginer du paradis de la diversité.

C’est ainsi qu’il se voit et se vend à travers le monde. C’est l’idéologie canadienne, promue par la propagande canadienne.

Au Canada, chacun serait libre d’exprimer son identité comme il le souhaite, et ces identités se réconcilieraient naturellement, sans jamais s’entrechoquer.

Canada Potemkine

Mais je l’ai dit, il s’agit ici de la version officielle du multiculturalisme canadien. De sa version carte postale. On pourrait parler du Canada Potemkine.

Les Québécois, qui en font les frais, ont toujours su qu’il s’agissait d’une foutaise. Ils ont toujours su qu’ils devaient disparaître pour que cette idéologie fleurisse.

C’est désormais au tour des Canadiens anglais de comprendre que leur vision idyllique du pays est mensongère et que le multiculturalisme est une doctrine poussant les pays qui l’embrassent à l’implosion.

On l’a d’abord vu il y a quelques mois, quand on a pris conscience de l’ampleur de l’ingérence chinoise dans les affaires du pays.

La Chine entend manipuler sa diaspora au Canada – ce qui veut dire qu’elle considère que les Canadiens d’origine chinoise sont d’abord des Chinois, et que leur loyauté doit d’abord aller à leur pays d’origine plutôt qu’à leur pays d’adoption.

On l’a encore vu la semaine dernière, aussi, quand Justin Trudeau a dénoncé à la Chambre des communes l’intervention présumée des services secrets indiens qui auraient liquidé sur le territoire canadien un indépendantiste sikh, canadien de citoyenneté, par ailleurs.

À coup de vagues migratoires, le Canada a importé sur son territoire un conflit auquel il était historiquement étranger, et qui se déroule désormais dans ses frontières.

On a vu la même chose en France, soit dit en passant, où les Français juifs furent les premiers à faire les frais de l’immigration arabo-musulmane qui s’y est installée depuis cinquante ans. La question des diasporas se pose partout en Europe, d’ailleurs.

Diasporas

Mais revenons au Canada : on a encore vu il y a quelques jours le multiculturalisme imploser quand la Chambre des communes a honoré sur un malentendu un citoyen canadien d’origine ukrainienne qui, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, avait pris l’uniforme allemand pour combattre l’URSS. Nous découvrons que la mémoire nationale très particulière des Ukrainiens installés au Canada ne cadre pas nécessairement avec les grandes valeurs dont se réclame aujourd’hui le monde occidental.

Que découvrons-nous donc aujourd’hui ? Que le Canada est un pays artificiel, écartelé entre les communautés qui le composent. En temps de paix, quand tout va bien, ces communautés cohabitent en mettant chacune de l’avant leur folklore.

Quand l’histoire se réchauffe et redevient tragique, quand on redécouvre que la diversité n’est pas qu’une richesse, mais qu’elle peut être très conflictuelle, on constate que mieux vaut pour un pays avoir une identité culturelle forte qu’être fracturé en communautés étrangères les unes aux autres, et vivant dans une maison faussement commune, pleine de cloisons.