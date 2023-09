Après le match des Chiefs: Heinz profite aussi de l’effet Taylor Swift

L’apparition de Taylor Swift parmi les spectateurs du match des Chiefs de Kansas City continue de faire des vagues et a donné des idées de sauce à Heinz, après avoir vu avec quoi la chanteuse mangeait ses filets de poulet.

Lors de son passage au stade Arrowhead de Kansas City, l’interprète de «Karma» aurait mangé son repas avec du ketchup et une sauce qui semblait être de la sauce ranch.

Il n’en a pas fallu plus pour que Heinz décide de sortir une nouvelle sauce en édition limitée «Ketchup and Seemingly Ranch», qui combine la sauce ketchup et de la sauce ranch.

La compagnie américaine compte produire et mettre sur le marché 100 bouteilles de cette sauce et offrirait la chance d’en obtenir une lors d’un concours sur sa page Instagram, a-t-elle indiqué à CNN.

La saveur ne serait toutefois pas totalement nouvelle puisque Heinz vend la sauce «Kranch» depuis 2019. La version en l’honneur de Taylor Swift aura cependant une étiquette personnalisée.

La sauce Heinz n’est que la dernière démonstration en date que tout ce qui se rapproche de Taylor Swift vaut de l’or. Au lendemain de la victoire des Chiefs, les ventes du maillot de Travis Kelce – possible nouvelle conquête amoureuse de la chanteuse – ont connu un pic de 400 %.

Les audiences télévisées du match de NFL ont augmenté, à tel point que le match de dimanche a été «le plus regardé par les groupes démographiques féminins de 12 à 17 ans et de 18 à 49 ans pour la semaine», selon Variety.