ROY, Maurice



De Sainte-Sophie, anciennement de Sainte-Anne-des-Plaines, le 16 septembre 2023, à l'âge de 98 ans, est décédé Maurice Roy, époux de feu Aline Lamond.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude-André (feu Vera Zuyderhoff), feu Jean-René, Daniel (Catherine Dumoulin), Johanne (Manon Guillemette), Marie-Josée (Michel Alain) et Anne-Marie (Claudie Roy), ses petits-enfants Geneviève, Marie-Ève, Alexandre et Justin, ses 5 arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que tous ses autres parents et amis.Un rassemblement à sa mémoire aura lieu le dimanche 1er octobre, de 11:00 à 17:00, à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINESÀ cette occasion, une célébration liturgique aura lieu à 16 heures.Au lieu d'offrir des fleurs, un don à la Fondation Pallia-Vie, Maison des soins palliatifs de la Rivière-du-Nord sera apprécié.