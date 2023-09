Baseball: voici à quoi s'attendre (en partie) pour le 25e anniversaire des Capitales

Une semaine et demie après leur conquête rocambolesque, mais surtout magique, du championnat de la Ligue Frontier, les Capitales de Québec ont lavé les effluves de champagne qui émanaient de leurs anniversaires, et ils se préparent pour la prochaine saison, qui marquera aussi leur 25e anniversaire.

Un anniversaire que même les Nordiques n'ont pu célébrer, ce qui en dit long sur la longévité de la concession dans le microcosme du sport professionnel à Québec.

Bien sûr, l'histoire de la sympathique équipe de baseball indépendant n'a pas été un long fleuve tranquille. À quelques reprises, les Capitales auraient pu mettre la clé dans la porte.

«On est fier, c'est vraiment quelque chose de spécial! a lancé le président, Michel Laplante. Pour avoir été là au début, je vous dirais que je ne pensais pas un jour vous parler du 25e anniversaire. Et on veut vraiment le fêter en grand.»

Mais ils sont toujours là, un quart de siècle plus tard, et plus forts que jamais. Tant M. Laplante que le directeur général Charles Demers estiment que la concession est passée «en deuxième vitesse».

Il y a certes eu ce second championnat consécutif de la Ligue Frontier, mais aussi, près de 170 000 spectateurs se sont rendus au Stade Canac en saison régulière.

Les rencontres ont été disputées à guichets fermés à 15 occasions, et il y a aussi près de 15 000 partisans dans les gradins durant le parcours éliminatoire d'anthologie de l'équipe.

Recréer la magie... et plus encore

S'il sera assurément difficile de récréer cette fameuse magie qui a enveloppé le club pendant la seconde partie de la campagne et durant les séries - ponctuée d'un grand chelem de l'ancien Yankee Greg Bird et de circuits décisifs qui couronnaient une remontée en neuvième manche - l'organisation voit tout de même grand pour ce fameux 25e.

«On veut toujours surprendre les gens de Québec et c'est ce qu'on veut continuer à faire en 2024, a pointé Michel Laplante, lors du bilan de fin de saison de l'équipe, mercredi. Oui, c'est une belle tape dans le dos, ce qui est arrivé cette année, mais on veut continuer à être créatifs.»

Photo Stevens Leblanc

Voici ce à quoi s'attendre, en partie: