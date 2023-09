Ce vendredi à TVA: le Backstreet Boy AJ McLean à «Ça finit bien la semaine»

Le Backstreet Boy AJ McLean sera de passage sur le plateau de Ça finit bien la semaine, ce vendredi, à TVA.

L’artiste était à Montréal mercredi pour faire la promotion de l’émission The Fashion Hero: A New Kind of Beautiful qu’il anime.

Cette téléréalité est produite par la boite de production montréalaise Beauty World Search de la productrice exécutive Caroline Bernier et par BBC Studios.

La troisième saison de The Fashion Hero: A New Kind of Beautiful comprendra 10 épisodes qui seront tournés en Croatie.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

La série disponible sur la plateforme Paramount+ «prône la diversité, l’acceptation de soi et l’inclusion avec un discours positif», ceci afin de montrer qu’il y a d’autres standards de beauté possibles aux côtés de ceux qui sont imposés par la société

en général.

The Fashion Hero: A New Kind of Beautiful redéfinit les normes physiques en opposant 22 participants des quatre coins du monde, âgés de 21 à 60 ans, qui s’affrontent dans une série d’épreuves dans l’espoir de devenir l’égérie d’une marque de vêtements, de fragrances ou de cosmétiques. Un grand prix de 50 000 $ va au gagnant.

Les coanimateurs de Ça finit bien la semaine, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil, recevront aussi Sara Dufour, Marie-Eve Janvier et Pierre-Luc Pomerleau. Leur rendez-vous est diffusé chaque vendredi, dès 19 h, à TVA.