Cinq choses à savoir sur El Niño au Québec

Après quelques années de dormance, le phénomène climatique El Niño effectue un retour en force depuis le mois de juillet dans l’océan Pacifique. Selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique, il a 71 % de probabilité d’être de « forte » amplitude et 95 % de probabilité de durer jusqu’en mars 2024. Au Québec, son effet est généralement limité, mais il pourrait quand même influencer légèrement les températures et amener des tempêtes.

Qu’est-ce qu'El Niño ?

El Niño est un phénomène climatique naturel, qui survient tous les deux à sept ans et dure généralement de 12 à 18 mois. Les eaux de surface de l’océan Pacifique sont alors plus chaudes qu’à l’habitude, créant des réactions en chaîne qui affectent le climat mondial.

El Niño peut causer ou amplifier des tempêtes, des sécheresses ou des inondations, dans différentes parties du globe. Chez nous au Québec, il aurait été un facteur – parmi d’autres – ayant créé les conditions propices à la crise du verglas de 1998.

Le phénomène opposé est baptisé La Niña, qui entraîne un refroidissement du Pacifique.

Drôle d’automne

Selon André Monette, chef météorologue à MétéoMédia, « les effets [de El Niño] ne sont pas directs sur le Québec, et ce ne sont pas tous les El Niño qui ont les mêmes conséquences ».

Cela dit, « souvent, ce que ça apporte, c’est des premiers signes hivernaux plutôt hâtifs. On se retrouve comme un peu déboussolé. » On pourrait donc se retrouver avec une poussée de froid ou même des flocons plus tôt qu’à l’accoutumée, cet automne.

Par contre, il n’est pas rare que ce soit suivi d’un redoux et que la véritable installation de l’hiver se fasse attendre. C’est ce qui s’est passé en 2015 lors d’un précédent El Niño : le mercure avait grimpé à 20 degrés juste avant Noël dans la Belle Province.

Hiver peut-être un peu plus doux...

Côté températures, les Québécois ne devraient pas entretenir trop l’espoir d’un hiver moins rigoureux grâce à la chaleur d’El Niño, selon Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

Historiquement, pour les mois de décembre à février, El Niño a été associé à des températures plus douces au Canada, mais cette corrélation est plus forte dans l’ouest du pays que dans l’est. Au Québec, « c’est plus mitigé ».

La moyenne des températures est « soit légèrement au-dessus de la normale, ou près de la normale ». On peut donc prévoir un « hiver typique ».

À l’inverse, cet été, les données historiques prédisaient moins de chaleur et plus de fraîcheur dans la Belle Province sous El Niño, et c’est ce qui s’est produit, pointe Jean-Philippe Bégin.

Possibles tempêtes

Là où El Niño pourrait jouer les trouble-fêtes pendant les mois d’hiver, c’est aux États-Unis, à la hauteur du golfe du Mexique et le long de la côte est. L’humidité y est abondante, ce qui peut générer des systèmes météorologiques. Ces dépressions peuvent ensuite emprunter des trajectoires menant au Québec.

« Ce que ça veut dire, c’est qu’on pourrait avoir, souvent dans ce contexte-là, plus de tempêtes de type nor’easter [...] qui s’intensifient rapidement le long de la côte est américaine », souligne M. Bégin.

Les snowbirds pourraient y goûter

Aux États-Unis l’hiver, El Niño amène généralement du temps plus froid et pluvieux dans le sud, dont en Floride. Les snowbirds québécois s’exposent donc à des averses possiblement plus fréquentes et à un mercure sous la moyenne.

Cependant, contrairement à ce qu’on pourrait croire, El Niño a tendance à réduire le nombre d’ouragans qui se forment dans l’Atlantique, selon l’agence américaine.