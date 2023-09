Comment éviter les problèmes hivernaux causés à votre maison

Les dégâts d’eau représentent la première cause de réclamations d’assurance, souvent en hiver.

Car les infiltrations d’eau favorisent les ponts thermiques, qui entraînent de coûteuses pertes de chaleur, le pourrissement de la structure et la prolifération d’insectes comme les fourmis charpentières.

La neige qui s’accumule près ou sur la maison se transforme souvent en glace, puis en eau. Elle trouve toujours son chemin vers l’intérieur s’il y a fissures, trous ou surfaces mal entretenues. Les périodes de gel-dégel aggraveront ces ouvertures.

Voici un aide-mémoire pour éviter de subir un sinistre qui vous obligera à contacter votre assureur.

1. Toiture: Vérifiez son état. Si elle a plus de 20 ans, il faut peut-être la remplacer. Un mauvais signe: des bardeaux retroussés, déchirés, recouverts de lichen.

2. Calfeutrage: Les rayons UV et les variations de température endommagent le calfeutrage des portes et fenêtres. Les fissures ou le décollement favorisent les infiltrations d’eau.

3. Gouttières: Retirez feuilles mortes, humus, branches et autres débris; nettoyez-les avec un boyau d’arrosage.

4. Canalisations: Vérifiez si le clapet anti-refoulement est coincé dans la boue ou le sable. Les drains, la pompe de puisard (sun pompe) et les valves de fermeture (principale, sous les lavabos) fonctionnent-ils adéquatement? Fermez la valve principale pour purger le tuyau et la valve extérieure, avant de fermer cette dernière. Videz les canalisations du système d’irrigation et les boyaux d’arrosage pour éviter les éclatements dus au gel. Isolez vos tuyaux d’eau chaude du sous-sol avec des gaines.

5. Système de chauffage: Plusieurs années ont passé depuis la dernière inspection ou nettoyage de vos conduits d’aération? C’est le temps de passer à l’action! Nettoyez/remplacez vos filtres (indiquez à votre agenda la date du prochain nettoyage/remplacement).

6. Arbres et arbustes: Taillez les arbres pour enlever les branches qui s’étendent près ou au-dessus de la maison et des fils électriques, pour éviter les dommages causés par le vent ou le verglas.

7. Précautions anti-incendie: Vérifiez les piles de vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, ainsi que la date de préemption de votre extincteur. Faites ramoner la cheminée; inspectez le mortier.

8. Extracteurs d’air (hotte de cuisine, salle de bains: Sont-ils sont bouchés ou bien fixés (il faut éloigner les rongeurs)?

9. Spa, piscine: Vidangez l’eau, nettoyez les surfaces, remisez les composants, versez de l’antigel, installez une toile d’hiver et déneigez le couvercle du spa.

10. Dehors: Enlevez la bonbonne de gaz de votre BBQ et entreposez-la à l’extérieur de la maison. Tondeuse et souffleur à gaz: ajoutez du stabilisateur à essence. Entreposez les piles de vos appareils et vélos électriques au sous-sol.

Durant l’hiver

• Vérifiez s’il y a des accumulations de glace au grenier, ou barrages de glace et glaçons aux corniches ou aux gouttières: c’est un signe de mauvaise circulation de l’air au travers des soffites. Vous devrez budgéter ce chantier l’été prochain.

• Déneigez les fenêtres et la ventilation du sous-sol, ainsi que la thermopompe.

• Vérifiez si la température ne chute pas sous zéro là où se trouvent les tuyaux au sous-sol. Si c’est le cas, contactez un électricien ou un spécialiste du chauffage pour corriger la situation. Les jours de froid extrême, laissez couler un filet d’eau jour et nuit.

• Si vous partez en vacances, baissez le chauffage à 14 degrés et assurez-vous que les accès à la maison soient déneigés et que quelqu’un puisse récupérer le courrier. Si vous partez plus d’une semaine, coupez l’eau et le courant du chauffe-eau.