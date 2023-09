Complication majeure: sa méthode de contraception l’envoie vers une opération à cœur ouvert

Une jeune Australienne de 22 ans n’aura pas d’autres choix que de recourir à une opération majeure après que son dispositif contraceptif implanté dans la peau de son bras ait migré jusqu’à son artère pulmonaire dans une rare complication.

«C'est assez terrifiant [...] Ça se peut qu’ils ne soient pas capables de l’atteindre. Ils pourraient finir par devoir couper simplement le milieu, ce qui est classé comme une chirurgie à cœur ouvert», a déploré mardi Cloe Westerway en entrevue avec 7NEWS.

À l’approche de l’opération, les questions défilent dans la tête de la jeune femme qui avait eu recours deux ans auparavant à une simple procédure contraceptive consistant à insérer un petit implant hormonal sous la peau du bras, a-t-elle confié au média australien.

Cette méthode de contraception commune, connue sous les noms de marques Implanon ou Nexplanon, serait parmi les plus fiables avec un taux de succès de 99 %, selon le «New York Post». Elle permettrait de bloquer la grossesse pour une période allant jusqu’à trois ans.

Or, après quelques jours seulement, elle aurait commencé à sentir des effets secondaires indésirables, incluant des palpitations cardiaques, des brûlements et de la sudation excessive.

Sauf qu’en tentant de localiser l’implant de 4cm pour le retirer, les médecins auraient alors découvert qu’il se serait coincé plus loin dans son corps, dans son artère pulmonaire, traversant son ventricule droit pour dans la chambre gauche de son cœur.

Il s’agit de l’une des très rares complications à ce type de contraception.

«Vous savez... et s'ils ne le sortent pas? Et si je ne survis pas [à l’opération]? Et si d’autres dégâts se produisent?» a soufflé la jeune femme.

La jeune femme devrait rester trois jours aux soins intensifs de l’hôpital Victorian Heart à la suite de l’opération qui devrait durer cinq heures, et son rétablissement pourrait prendre plusieurs mois, a indiqué 7NEWS.