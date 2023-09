Coupe Ryder: Est-ce que les grands favoris des États-Unis peuvent mettre fin à leur longue disette chez l’ennemi européen ?

Il y a longtemps que les Américains n’ont pas soulevé la Coupe Ryder en sol européen. Très longtemps. Tellement que le récit de la conquête menée par le capitaine Watson au Belfry se retrouve dans les livres d’histoire qui prennent la poussière depuis 30 ans. Cette victoire remonte à l’automne 1993.

Depuis, la machine américaine a fait chou blanc sur le vieux continent à six reprises. Du lot, elle a essuyé trois cuisants revers, dont ceux de 2006 au K Club, en Irlande, de 2014 à Gleneagles, en Écosse, et de 2018, au Golf National de Paris.

Plus récentes, ces deux dernières varlopes européennes sonnent comme des crécelles rouillées aux oreilles des Américains. Surtout pour Jordan Spieth et Rickie Fowler qui y ont essuyé les défaites.

Parmi les douze joueurs portant les couleurs des États-Unis cette semaine au club de golf Marco Simone situé tout juste à l’extérieur de Rome, en Italie, six n’étaient même pas encore au monde lors de la dernière victoire américaine en Europe. Parmi les autres, seul Brian Harman pourrait en avoir un vague souvenir alors qu’il approchait les sept ans.

Choses du passé

Mais forts d’une retentissante victoire de 19-9 chez eux à Whistling Straits, il y a deux ans, et d’un noyau quasi intact, les Américains se concentrent sur cette 44e édition de la Coupe Ryder.

En territoire ennemi et sur un sol aussi hostile que l’Europe où les bruyants spectateurs affichent leurs couleurs bleu et jaune avec passion, les grands favoris perdent de leur lustre.

« C’est difficile de gagner à l’extérieur de sa zone de confort et face à une formation qui a toujours été formidable à la maison. C’est aussi simple que ça », a fait remarquer le capitaine américain, Zach Johnson, en notant les éléments en défaveur des siens, dont l’appui de la foule.

« Les Euros sont solides et talentueux, a-t-il ajouté en respect de l’adversaire dans cette compétition biennale. Et ils comptent sur un profond alignement. Cette année n’est pas différente des autres.

« Je connais l’histoire et j’en suis conscient. Ce que je peux certifier, c’est que mes gars sont impatients de surpasser les difficultés de jouer en Europe et relever le défi. Les équipes du passé sont celles du passé. Cette équipe représente celle de 2023 et elle voit une nouvelle opportunité. »

Une surprise dimanche ?

Amputée de vétérans ayant joué de grands rôles au fil des deux dernières décennies en raison de la guérilla qui a frappé le golf professionnel, la formation européenne est tournée vers l’avenir.

Parsemé de quatre talentueuses recrues à travers les Rory McIlroy et Jon Rahm, l’alignement du capitaine Luke Donald peut toutefois se démarquer si les cartes sont bien jouées de vendredi à dimanche. Plusieurs des douze membres de l’équipe ont connu une bonne saison, à commencer par Viktor Hovland et Rahm.

Humiliés au dernier tournoi, les négligés pourraient-ils créer une surprise en faisant dérailler la puissante locomotive américaine ?

Rien n’est impossible.

Une vieille recette

Surtout que le capitaine Donald conservera une partie de la recette du succès en se fiant aux données analytiques disponibles.

Il a déjà annoncé ses couleurs en décidant de commencer en format « Foursomes », qu’il dit mieux adapté à la réalité de sa formation. Depuis 1979, les Euros dominent les Américains dans ce style de jeu en ayant amassé 86,5 points contre 81,5.

Donald souhaite démarrer sur les chapeaux de roue en amassant de précieux points. La dernière fois que les Euros ont pris les devants dès la première session remonte à 2006, chez eux, au K Club. Durant cet intervalle, ils n’ont mené à l’issue de la première journée que trois fois.

Seize points sont à l’enjeu avant les névralgiques douze matchs de simples du dimanche. Mieux vaut éviter les profonds écarts, même en jouant à la maison.

Pour tout comprendre de la Coupe Ryder

Coupe Ryder 101

États-Unis contre Europe

12 joueurs dans chaque équipe

3 jours de compétition (vendredi à dimanche)

28 matchs au total

Aucun trou de prolongation

La victoire d’un match vaut 1 point

Un match terminant à égalité octroie 0,5 pt à chacune des équipes

La première équipe à atteindre 14,5 points remporte la Coupe Ryder

Si le tournoi termine à égalité 14-14, l’équipe championne en titre conserve la coupe.

3 formats de jeu en formule partie par trou (match play) :

Foursomes : Chacune des deux équipes (États-Unis et Europe) joue une seule balle à chaque trou. Les golfeurs s’exécutent en alternance jusqu’à ce que la balle tombe dans la coupe. Les coups de départ sont frappés en alternance alors que l’un démarre les trous pairs et l’autre, les trous impairs. L’équipe enregistrant le plus bas score remporte le trou. Si les deux équipes enregistrent le même pointage, le trou reste à égalité.

Quatre-balles (Four-ball) : Chaque golfeur des deux équipes (États-Unis et Europe) sur un même quatuor joue chacun leur balle. Donc quatre balles sont toujours en jeu à chacun des trous. Chaque équipe enregistre sur la carte le plus bas des deux scores des joueurs à chaque trou. Le pointage le plus bas remporte le trou. Si le pointage le plus bas est à égalité avec l’équipe adverse, le trou reste à égalité.

Simple : Chaque match oppose un joueur de l’équipe américaine à l’équipe européenne. Le joueur avec le score le plus bas remporte le trou. Si les scores sont pareils, l’égalité persiste.

Horaire

Vendredi – 8 matchs

Session A : Foursomes (à partir de 1 h 30)

Session B : Quatre-balles (à partir de 6 h 30)

Samedi – 8 matchs

Session C : Foursomes (à partir de 1 h 30)

Session D : Quatre-balles (à partir de 6 h 30)

Dimanche – 12 matchs

Simples (à partir de 5 h 35)

* Heure du Québec

Les formations

ÉTATS-UNIS

Patrick Cantlay

29 ans

2e présence (Q)

Fiche générale : 4 matchs – 3 victoires / 0 défaite / 1 nul - 3.5 points

Xander Schauffele

29 ans

2e présence (2021) (Q)

Fiche générale : 4 matchs – 3 victoires / 1 défaite - 3 points

Scottie Scheffler

27 ans

2e présence (2021) (Q)

Fiche générale : 3 matchs – 2 victoires / 1 nul - 2.5 points

Max Homa

32 ans

Recrue (Q)

Brian Harman

36 ans

Recrue (Q)

Wyndham Clark

29 ans

Recrue (Q)

Brooks Koepka

31 ans

4e présence (2016, 2018, 2021) (SC)

Fiche générale : 12 matchs – 6 victoires / 5 défaites / 1 nul - 6,5 points

Justin Thomas

30 ans

3e présence (2018, 2021) (SC)

Fiche générale : 9 matchs – 6 victoires / 2 défaites / 1 nul – 6,5 points

Jordan Spieth

30 ans

5e présence (2014, 2016, 2018, 2021) (SC)

Fiche générale : 18 matchs – 8 victoires / 7 défaites / 3 nuls – 9,5 points

Rickie Fowler

34 ans

5e présence (2010, 2014, 2016, 2018) (SC)

Fiche générale : 15 matchs – 3 victoires / 7 défaites / 5 nuls - 5,5 points

Collin Morikawa

26 ans

2e présence (2021) (SC)

Fiche générale : 4 matchs – 3 victoires / 0 défaite / 1 nul - 3,5 points

Sam Burns

27 ans

Recrue (SC)

Capitaine: Zach Johnson

Assistants au capitaine : Fred Couples, Jim Furyk, Steve Stricker, Davis Love III, Stewart Cink

EUROPE

Jon Rahm

28 ans (Q)

Espagne

3e présence (2018, 2021)

Fiche générale : 8 matchs – 4 victoires / 3 défaites / 1 nul - 4,5 point

Rory McIlroy

34 ans (Q)

Irlande du Nord

7e présence (2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021)

Fiche générale : 28 matchs – 12 victoires / 12 défaites / 4 nuls - 14 points

Viktor Hovland

26 ans (Q)

Norvège

2e présence (2021)

Fiche générale : 5 matchs – 0 victoires / 3 défaites / 2 nuls - 1 point

Matt Fitzpatrick

29 ans (Q)

Angleterre

3e présence (2016, 2021)

Fiche générale : 5 matchs – 0 victoire / 5 défaites - 0 point

Tyrrell Hatton

31 ans (Q)

Angleterre

3e présence (2018, 2021)

Fiche générale : 7 matchs – 2 victoires / 4 défaites / 1 nul – 2,5 points

Robert MacIntyre

27 ans (Q)

Écosse

Recrue

Tommy Fleetwood

32 ans (SC)

Angleterre

3e présence (2018, 2021)

Fiche générale : 8 matchs – 4 victoires / 2 défaites / 2 nuls - 5 points

Shane Lowry

36 ans (SC)

Irlande

2e présence (2021)

Fiche générale : 3 matchs – 1 victoire / 1 défaite / 1 nul - 1,5 point

Justin Rose

43 ans (SC)

Angleterre

6e présence (2008, 2012, 2014, 2016, 2018)

Fiche générale : 23 matchs – 13 victoires / 8 défaites / 2 nuls - 14 points

Ludvig Aberg

23 ans (SC)

Suède

Recrue

Nicolai Hojgaard

22 ans (SC)

Danemark

Recrue

Sepp Straka

30 ans (SC)

Autriche

Recrue

Capitaine : Luke Donald

Assistants au capitaine : Thomas Bjorn, Nicolas Colsaerts, Edoardo Molinari, Francesco Molinari, José Maria Olazabal



*Q : Qualifié / SC : Sélection du capitaine