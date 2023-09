De « Maîtres chez nous » à « Maîtres chez vous » !

Chaque Québécois devrait avoir le droit d’être un producteur local d’énergie. En effet, il est désormais possible d’être « maître chez vous ». L’État québécois devrait accorder aux Québécois qui le souhaitent d’être le plus indépendants que possible au chapitre énergétique et de réduire sa dépendance du réseau d’Hydro-Québec.

Il est possible d’envisager un futur où les Québécois produisent leur propre énergie renouvelable et locale et n’aient plus à payer une facture à Hydro-Québec.

Un tel système de production d’électricité existe et a un nom : les microréseaux. Un projet pilote est d’ailleurs déjà en cours par Hydro-Québec à Lac-Mégantic. Nous avons la capacité de déployer des microréseaux à la grandeur du Québec. L’énergie locale rapproche les communautés tout en les rendant plus fortes et plus résilientes. Cela se fait, présentement, à de nombreux endroits dans le monde, où les gouvernements sont placés devant les impératifs de la transition énergétique.

Défis énergétiques

Le Québec fait face à des défis énergétiques importants afin d’accomplir la décarbonation de son économie. L’électrification de multiples facettes de notre société, pensons notamment aux transports, va requérir d’immenses quantités d’énergie. Plutôt que d’investir des milliards de dollars uniquement dans quelques larges projets, le Québec devrait investir dans des milliards de projets afin d’acquérir des panneaux solaires. Imaginez ces panneaux sur les toits des habitations, des écoles, des arénas, des bâtiments commerciaux et municipaux produisant suffisamment d’énergie pour une consommation autonome.

Par le passé, le Québec a déployé ses forces vives dans de grands projets hydro-électriques comme la Baie-James ou La Romaine. Nous sommes, à juste titre, fiers de ces accomplissements du génie québécois. Dans les prochaines années, le Québec va devoir décider s’il va de l’avant avec un nouveau projet de grand barrage, de minicentrales nucléaires ou des projets éoliens à grande échelle afin de s’assurer que nous disposions de l’énergie requise pour soutenir notre économie et la demande locale en période de pointe. Une autre solution existe : celle des microréseaux. Cette option permet de réduire la pression sur le réseau d’Hydro-Québec à longueur d’année.

Une telle technologie permet de produire assez d’énergie pour la recharge des véhicules électriques, l'alimentation des appareils ménagers, le chauffage et la climatisation des maisons. Des compagnies proposent déjà, par exemple, des batteries qui emmagasinent suffisamment d'énergie pour couvrir les besoins domestiques pour deux journées. De plus, les événements météorologiques extrêmes qui se multiplient peuvent causer des pannes de courant, entraînant des coûts importants pour les familles québécoises, comme la perte de produits alimentaires ou des inondations de sous-sols.

Croisée des chemins

Toutefois, les panneaux solaires sont très coûteux. La rentabilisation de ceux-ci, pour un individu, peut s’échelonner sur vingt ans. C’est pourquoi je crois fermement que le gouvernement doit utiliser le Fonds vert pour rendre les panneaux solaires accessibles pour tous les Québécois. Chaque personne libérée de la dépendance au réseau d’Hydro-Québec libère des kilowattheure qui peuvent être vendus à plus haut tarif à nos voisins.

De plus, le développement de microréseaux aurait aussi pour bénéfice de créer des emplois locaux pour de petites et moyennes entreprises dans le domaine de l’installation de ces produits partout au Québec. Toute la nation québécoise y gagne.

Le Québec est à la croisée des chemins en matière de transition énergétique. Nous pouvons regarder notre histoire en guise d’inspiration, mais nous avons aussi l’obligation de repenser notre futur.

Ensemble, passons à la prochaine étape de notre révolution énergétique afin d’être non seulement « maîtres chez nous », mais aussi « maîtres chez vous »!

– Gregory Kelley, Député libéral de Jacques-Cartier