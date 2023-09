MICHAUD, Claude



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès subit de monsieur Claude Michaud, le 10 septembre 2023, à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de dame Lise Demers, fils de feu Madeleine Lavoie et de feu Gérard Michaud. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; ses enfants: Dominique (feu Roger Poulin) et Benoit; la mère de ses enfants Louisette Doré; ses petits-enfants: Charles Émile et Léa-Jeanne; ses soeurs et frères: Madeleine (Roger), Sylvie (Pierre), Daniel (Céline), Sylvain (France) et feu Marie-Ange (René); sa belle-mère Rita Mailloux, sa belle-soeur Carole Demers; ses nièces: Marie-Soleil et Sarah; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au1600, AV. LE GENDREQUÉBEC (QC) G2G 2W5le vendredi 29 septembre 2023 de 19h à 21h et le samedi 30 septembre de 9 hà 11h. Une liturgie de la Parole suivra à 11h en la chapelle du Complexe de la Cité, 1600, av. Le Gendre, Québec. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, www.coeuretavc.ca ou à Diavie-Les diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec, Qc, G1W 2L4, tél: 418-656-6241, https://diavie.org/faire-un-don/Tél. : 418 658-1600 | Téléc. : 418 658-2415 |Pour envois de messages personnalisés et / ou de fleurs ainsi que pour signerle registre à la mémoire de la personne décédée : www.lepinecloutier.com