Ella-Rose Duval s’inspire de Laurent Duvernay-Tardif

Athlète de haut niveau et brillante étudiante, la jeune Ella-Rose Duval cite spontanément le nom du joueur de football et docteur Laurent Duvernay-Tardif comme inspiration lorsqu’elle se projette dans l’avenir.

« Je penche vers la médecine, j’ai toujours voulu être cardiologue, ça reste toutefois difficile de jumeler les deux », estime l’athlète de 17 ans originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, en faisant référence au sport et aux études.

Dans le cas d’Ella-Rose, c’est l’aviron qui la mène jusqu’en Italie, cette semaine, où elle prendra part à compter de vendredi aux finales de sprint de plage chez les moins de 19 ans.

Au-delà de cette envie folle de goûter à de bonnes pâtes, la jeune sportive se dit « excitée et nerveuse » pour cette expérience en sol italien, plus précisément dans la ville côtière de Barletta. Elle sera alors la seule Québécoise à cette compétition d’aviron de mer.

« L’objectif est de prendre de l’expérience au niveau international, mais je suis aussi une fille très compétitive, mentionne-t-elle, sans détour. Je veux me faire un nom, je vise le podium. »

Aux Jeux olympiques de 2028 ?

Membre du Club d’aviron de Montréal, Ella-Rose Duval a pu profiter d’un parrainage d’Aviron Lachine afin de se préparer pour la grande compétition du week-end.

Si elle continue d’exceller en aviron en eau claire, l’athlète ne cache pas que la montée de l’aviron de mer pourrait la propulser vers les plus hauts sommets. Le Comité international olympique réfléchit d’ailleurs à inclure cette discipline au programme des Jeux olympiques de 2028, à Los Angeles.

Peu importe les développements dans ce dossier, Ella-Rose Duval a déjà ciblé ces Jeux de Los Angeles comme un objectif à atteindre. D’ici là, la Johannaise termine présentement sa 12e année dans l’espoir d’obtenir une bourse d’études dans une université américaine et faire le saut dans la NCAA dans un avenir rapproché.

Future ambassadrice

En Italie, la Québécoise participera à l’épreuve en solo chez les femmes de moins de 19 ans de même qu’à l’épreuve double mixte U19 en compagnie de l’Ontarien John Liu.

Au-delà de son propre développement, Ella-Rose Duval laisse poindre son désir de devenir éventuellement une ambassadrice pour son sport et, un jour, inspirer les plus jeunes. Difficile de ne pas y voir l’influence de Laurent Duvernay-Tardif, nouvellement retraité du football et impliqué socialement par le biais d’une fondation à son nom.

