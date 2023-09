Ethan Gauthier de retour dans la LHJMQ

L’attaquant Ethan Gauthier peut désormais se concentrer sur la saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, car le Lightning de Tampa Bay l’a retranché de son groupe de participants au camp d’entraînement, mercredi.

Conséquemment, le joueur de 18 ans rejoindra les Voltigeurs de Drummondville, qui l’ont obtenu du Phoenix de Sherbrooke après la campagne 2022-2023.

Choix de deuxième tour, le 37e au total, des «Bolts» au plus récent repêchage, le fils de l’ancien défenseur Denis Gauthier et cousin de l’ailier Julien Gauthier a participé au match préparatoire du Lightning, mardi. Dans une défaite de 5 à 2 aux mains des Hurricanes de la Caroline, il a totalisé plus de 17 minutes de temps de jeu et maintenu un différentiel de -2.

Lors de la dernière saison, il a inscrit 30 buts et 39 mentions d’aide pour 69 points en 66 rencontres, ajoutant 11 points en autant de parties éliminatoires.

