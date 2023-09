Evgeny Kuznetsov recommence son tumulte hors-glace

Les relations entre les Capitals de Washington et leur attaquant Evgeny Kuznetsov semblent plutôt acrimonieuses et les récentes déclarations du Russe risquent de jeter de l’huile sur le feu.

Le printemps dernier, son agent Sergei Fedotov a déclaré dans un balado repartagé par le site sports.ru que le vétéran était insatisfait de sa situation dans la capitale américaine. Les propos ont été émis quand l’entraîneur-chef Peter Laviolette se trouvait encore aux commandes, mais celui-ci a quitté et c’est Spencer Carbery qui a pris la place vacante. Toutefois, le changement de garde n’a pas apaisé Kuznetsov, qui aurait exigé une transaction il y a plusieurs mois.

Celui-ci a de nouveau exprimé ses états d’âme au cours d’un entretien en russe au balado «Slippery Ice» coanimé par l’ancien des Capitals Andre Nikolishin. «On dirait que ceux voulant demeurer dans cette organisation sont jetés dehors à coups de pied au derrière, tandis que ceux ne souhaitant pas y rester demeurent en arrière», a-t-il mentionné, tel que rapporté par l’équipe de «32 Thoughts» du réseau Sportsnet.

«En plus, il a critiqué l’Association des joueurs pour ne pas l’avoir soutenu lorsque la Ligue nationale l’a appelé concernant les vidéos le montrant avec de la drogue [en 2019]. Il a dit que [l’adjoint au commissaire] Bill Daly voulait une suspension de 20 matchs et que le syndicat ne lui pas offert une défense valable en dépit d’une promesse à son égard, a souligné l’expert hockey Elliotte Friedman au sujet du hockeyeur. Il s’est également moqué d’un coéquipier, Alexander Alexeyev, pour avoir signé une prolongation de plusieurs années. Il disait que les Capitals allaient embaucher un autre défenseur et qu’il allait être enterré dans la hiérarchie.»

Année difficile?

Aussi, estime que Kuznetsov aura beaucoup à se faire pardonner, car il croit que pour le moment, la possibilité d’un échange est faible.

«Je ne pense pas que Washington soit content du tout. Ils ne considèrent pas que les commentaires sur Laviolette devaient être faits. Je dirai que si vous parlez ainsi, il vous faut connaître une grosse année. Kuznetsov doit livrer la marchandise. Il doit se présenter et disputer une saison grandiose», a dit Friedman.

L’athlète controversé touchera 7,8 millions $ par saison jusqu’à la fin de 2024-2025. Il a récolté 55 points et conservé un différentiel de -26 l’an passé.

