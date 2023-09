Hunka un ex-SS, les Ukrainiens canadiens le savaient

Les membres de la 14e division Waffen-SS sont honorés depuis longtemps par les Ukrainiens du Canada qui savaient que Yaroslav Hunka en faisait partie lorsqu’il a été chaudement applaudi par la Chambre des communes, incluant Justin Trudeau.

David Pugliese a écrit dans le magazine militaire canadien Esprit de corps d’octobre 2020 qu’un officier canadien d’origine ukrainienne, Bohdan Panchuk, a joué un rôle important auprès d’Ottawa pour que les SS ukrainiens soient acceptés au Canada. Le gouvernement canadien refusait comme immigrant toute personne ayant volontairement servi dans l’armée allemande. Pour cacher ses liens avec les SS, la 14e division avait pris le nom de Première Division de l’Armée nationale ukrainienne.

Les officiers ukrainiens de la 14e division, qui portaient un tatouage ​​SS sous le bras gauche, avaient été formés dans les installations SS du camp de concentration de Dachau. Selon l’historien Per Anders Rudling, de l’Université de Lund, en Suède, la division a non seulement assassiné des juifs ainsi que des femmes et des enfants polonais, mais elle a également participé à l’écrasement du soulèvement national slovaque et a traqué les partisans antinazis en Slovénie.

Les Anglais n’en voulaient pas

En 2005, la publication de documents des archives britanniques a montré la détermination de Londres à la fin des années 1940 d’expulser les Waffen-SS ukrainiens. Beryl Hughes, du ministère de l’Intérieur britannique, écrit en 1948 : « Nous espérons toujours nous débarrasser des prisonniers de guerre ukrainiens les moins désirables, soit en Allemagne, soit au Canada. »

Ottawa a cédé aux pressions du gouvernement britannique et du lobby nationaliste ukrainien au Canada et aux efforts du lieutenant Panchuk.

Dans le reportage intitulé Canada’s dark secret (le secret honteux du Canada) de l’émission 60 Minutes de la CBS diffusée en 1997, un journaliste d’enquête israélien qui se présentait comme un chercheur universitaire avait obtenu les confidences et les aveux de 58 criminels de guerre de l’Europe de l’Est – pas uniquement des Ukrainiens –, dont sept avaient reconnu avoir tué des juifs. Vingt-cinq d’entre eux vivaient dans la région de Montréal.

On y affirmait aussi qu’environ 1000 SS et collabos originaires des États baltes (Lettonie, Estonie, Lithuanie) s’étaient installés au Canada.

SS au Canada : Trudeau père hésitait

Le Pr Irving Abella, de l’Université York de Toronto, a révélé que Pierre Elliott Trudeau, avant de se résigner à créer la commission d’enquête Deschênes sur les criminels de guerre réfugiés au Canada, lui avait dit qu’il ne fallait pas transporter ici les antagonismes du Vieux Monde et ainsi exacerber les tensions entre les Européens de l’Est et les juifs. Les libéraux fédéraux ont des appuis politiques importants dans ces deux communautés.

Le jeune Pierre Trudeau dans un discours en 1942 dénonça la « malhonnêteté dégoûtante » du gouvernement libéral de Mackenzie King pour avoir déclaré la guerre à l’Allemagne en 1939.

L’historienne ukrainienne Olesya Khromeychuk reproche à la commission Deschênes de ne pas être allée au fond des choses. De ne pas avoir pris en compte tous les facteurs portés à son attention et peut-être d’avoir tiré ses conclusions en tenant compte de la susceptibilité de la communauté ukrainienne.

Le Pr John-Paul Himka de l’Université de l’Alberta, oncle de la vice-première ministre Chrystia Freeland, a été mis au ban de la communauté ukrainienne pour ses recherches sur la participation de l’Ukraine à l’Holocauste. Il a déploré dans une entrevue au National Post : « le fait est que le gouvernement ukrainien et la diaspora honorent depuis longtemps des participants à l’Holocauste et des criminels de guerre. »