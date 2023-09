À 170 km/h dans une zone de 70 km/h avec la Porsche de sa mamie: il envisage de renier sa culpabilité

Un jeune Montréalais qui avait déclenché une course-poursuite à haute vitesse alors qu’il conduisait la rutilante Porsche de sa grand-maman à 170 km/h sans permis valide envisage maintenant de renier sa culpabilité.

« Il pourrait bientôt déposer sa requête », a annoncé Me Khalid Alguima de la Couronne, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Devant la juge Geneviève Graton, Dario Banchino, 22 ans, n’a pas dit un mot, laissant plutôt la parole à une avocate qui pourrait éventuellement le représenter en lien avec sa conduite dangereuse survenue en avril 2020.

À l’époque, l’accusé n’avait pas le droit de conduire en raison d’un permis sanctionné. Mais ça ne l’avait pas empêché de prendre le volant de la voiture de luxe appartenant à sa grand-maman. Il avait alors embarqué sur l’autoroute 520 pour conduire en fou, atteignant le 170 km/h alors que la limite dans cette zone est de 70 km/h.

Photo d’archives

Pas une première

Des policiers de la Sûreté du Québec avaient tenté de l’intercepter, mais Banchino avait accéléré si fort que les patrouilleurs n’arrivaient pas à le rattraper.

« Malgré les gyrophares et la sirène, il continuait d’accélérer », avait-il été dit à l’époque.

Banchino avait toutefois été arrêté à la suite d’une légère perte de contrôle après avoir pris une bretelle de sortie de la voie rapide.

Et après s’être fait passer les menottes, Banchino a dit aux agents que ce n’était pas la première fois qu’il se faisait attraper de la sorte : un an plus tôt, il s’était fait intercepter à 160 km/h à Laval, alors que son permis était sanctionné.

La Porsche de sa grand-maman avait quant à elle été remorquée jusqu’à la fourrière.

En plus de recevoir un constat d’infraction de 1908 $, et 24 points d’inaptitude à son dossier de conduite, Banchino avait aussi été accusé de conduite dangereuse. Mais plutôt que d’aller à procès, le jeune chauffard avait finalement tout avoué.

Mais tout pourrait être à recommencer, puisqu’il envisage maintenant de demander la tenue d’un procès.

Il reviendra à la cour en novembre, pour la suite des procédures.