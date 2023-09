Jada Pinkett Smith rend hommage à Will Smith pour son anniversaire

Jada Pinkett Smith a rendu hommage à son mari, Will Smith, à l’occasion de son anniversaire, lundi (25 septembre 2023).

La vedette de Bad Boys a fêté ses 55 ans et pour marquer cette occasion spéciale, son épouse a exprimé sa gratitude sur les réseaux sociaux.

« Willard, je suis si heureuse que tu sois né ce jour-là, a-t-elle écrit sur Instagram. Sans toi, je n’aurais pas connu la plus grande joie de ma vie... l’amour de notre famille. »

Son message comprenait également une ancienne photo en noir et blanc du couple souriant et posant avec ses jeunes enfants. « Dans cette mission divine que nous avons choisi d’accomplir ensemble, je suis reconnaissante pour les puits de rire le long des sentiers de larmes que nous avons partagés », a-t-elle ajouté. « Merci de m’avoir aidée à apprendre à tout accepter... avec le sourire. En route pour plus de 100 anniversaires supplémentaires remplis d’évolution, d’acceptation et de joie. »

Jada Pinkett Smith et l’acteur de Men In Black se sont mariés en 1997 et ont deux enfants ensemble, Jaden, 25 ans, et Willow, 22 ans.

Will Smith a également un fils, Trey, avec son ex-femme Sheree Zampino.

L’acteur a marqué son anniversaire en évoquant son expérience de saut à l’élastique depuis un hélicoptère pour fêter ses 50 ans. « Il y a 5 ans aujourd’hui, quelqu’un trippait ! » a écrit Will Smith sur Instagram à côté d’une vidéo de la cascade.