Justin Trudeau au bord du précipice

Le sondage Léger que nous publions ce matin et qui donne pas moins de 12 points d’avance aux conservateurs à l’échelle du Canada n’est que le symptôme des dysfonctionnements du gouvernement libéral de Justin Trudeau.

La gestion chaotique du dossier emblématique des passeports à la sortie de la pandémie, l’enlisement du gouvernement dans le dossier de l’ingérence chinoise avec l’obstination à maintenir en poste Johnston, « un ami » du régime ; l’empressement à dénoncer l’Inde avant qu’une fuite dans les médias enlise le gouvernement sans réfléchir à la stratégie diplomatique qui suivrait.

Et dernière en liste, les tergiversations du gouvernement pour ce qui est de demander sur-le-champ la démission du président de la Chambre des communes, M. Rota, ne sont que les exemples les plus patents de la perte des réflexes libéraux.

Fin de régime

Et cela se produit davantage en fin de régime. Pourquoi ? Parce que le gouvernement est souvent moins vigilant dans la conduite des dossiers ou encore, il est contraint à gouverner en fonction de considérations qui ne sont pas pour le bien public, mais pour des considérations internes ; pour ménager les susceptibilités au sein du parti ou préserver l’image du premier ministre, plutôt que pour le bien commun. C’est ce qu’on a vu pour la Chine, l’Inde et maintenant, le président libéral Rota.

Puisque le président Rota n’a pas par lui-même démissionné sur-le-champ pour sa faute gravissime doublée d’une inculture historique sans nom, le premier ministre Trudeau aurait dû, dès qu’on l’a informé de la bévue, lui signifier qu’il lui retirait sa confiance en lui demandant de quitter ses fonctions subito presto.

Trudeau n’a plus de réflexes

Cela aura pris la pression populaire pour que le premier ministre agisse. Pourquoi cette paralysie ? Pourquoi avoir laissé cette honte qui accable le Canada perdurer davantage ? Pourquoi ne pas avoir voulu calmer la presse internationale et agir promptement ?

Le fait que M. Rota soit de la famille, un député libéral, n’est certainement pas étranger au fait qu’on n’ait pas voulu le brusquer. La politicaillerie a eu le dessus sur l’intérêt national. On a pensé au Parti libéral plutôt qu’aux intérêts du Canada et cela, les Canadiens ne le tolèrent plus.