La duchesse Meghan Markle de retour au petit écran?

Pouvons-nous espérer revoir Meghan Markle au petit écran sous peu ? C’est la rumeur qui court depuis quelques jours, alors que son ancien collègue acteur de Suits multiplie les publications souvenirs et les photos de tournage de la série qui s’est arrêtée en 2019.

La duchesse de Sussex, Meghan Markle, s’est d’abord fait connaître comme actrice en jouant dans la série Suits : Avocats sur mesure diffusée de 2011 à 2019.

L’acteur Patrick J. Adams y campait l’un des rôles principaux et l’amoureux du personnage de Rachel Zane, interprété par la femme du prince Harry.

Or, depuis quelques jours, l’acteur s’amuse à créer la confusion auprès des admirateurs en publiant des carrousels de photos de tournage de la défunte série. On y voit évidemment plusieurs photos de Meghan Markle, devant et derrière la caméra.

« Je m’ennuie de mes amis », a écrit le comédien sous l'une de ses publications. « Chacun d’entre eux », écrit-il encore.

Fait amusant et intrigant : chacune des trois publications dévoile une photo de Meghan Markle comme photo principale.

Évidemment, les commentaires des internautes abondent et vont dans tous les sens. Certains y voient une façon détournée d’annoncer une dixième saison, d’autres croient à une « façon de faire fâcher les membres de la famille royale », d’autres encore se demandent pourquoi l’acteur utilise autant de photos de la duchesse.

Le comédien, qu’on peut voir dans la version anglaise de la série Plan B aux côtés de Karine Vanasse, se plaît également à se moquer de sa croissante popularité sur Instagram depuis que Meghan Markle est en couple avec le prince Harry.

Sa biographie comique sur sa page le prouve : « Ce gars de cette série que vous regardez sur cette application parce que cette fille a marié ce prince. »