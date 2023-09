Une époque prend fin: le dernier vidéoclub de Montréal tire sa révérence

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Le dernier vidéoclub de Montréal a bravement tenu tête à Netflix pendant un certain temps et a même survécu aux aléas de la pandémie, mais la raréfaction des nouveautés en DVD sape son modèle d’affaires.

C’était une question de temps, direz-vous.

Pourquoi le Club Cinoche de l’avenue du Mont-Royal Est a-t-il survécu dix ans aux vidéoclubs Beaubien et Le Septième (dans Hochelaga) et sept ans à la fameuse Boîte Noire ?

La réponse est simple : en raison de son propriétaire, Luc Major, qui est incroyablement têtu et tenace.

Il a aimé son vidéoclub au point de s’y dévouer presque bénévolement.

« L’an dernier, j’ai calculé que je travaillais ici pour l’équivalent de 8 $ l’heure, mais je ne fais jamais les choses en fonction de l’argent... ce n’est pas ce qui me motive », soutient l’homme de 65 ans.

Contre-courant

Superbement et volontairement anachronique, M. Major s’est lancé dans la location de DVD en 1998 exactement au moment où internet commençait à déstabiliser l’industrie cinématographique.

Quand le vidéoclub de répertoire Phos (dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal et à Saint-Lambert) a déclaré forfait en 2010, M. Major a racheté ses 8000 DVD et hérité de 10 000 VHS.

« J’ai stocké les 10 000 cassettes dans ma chambre dans le trois et demi que j’occupais au-dessus de la succursale de Cinoche sur la rue Duluth... qui est maintenant fermée. »

« Je les ai vendues petit à petit. »

M. Major a hésité jusqu’à la dernière minute avant de confirmer au Journal de Montréal qu’il cesse ses activités.

Pendant ma visite dans son local mardi, Hydro-Québec nous a gratifiés d’une belle petite panne inopinée. Voilà pourquoi les photos sont si sombres. Cette ambiance convenait à l’état d’esprit de mon interlocuteur... en deuil.

« Ça me déchire le cœur, j’ai déjà songé à fermer mon club par le passé et j’avais même commencé à vendre certains DVD, mais j’avais arrêté parce que ça me faisait trop de peine », se souvient-il.

Ce qui a convaincu ce passionné de la location de DVD d’arrêter, c’est le fait que de moins en moins de films sortent dans ce médium en voie de disparition.

« Les sorties de nouveautés sont rares et il n’y a à peu près aucun film français ou québécois. Par exemple, La déesse des mouches à feu, ce n’est pas sorti en DVD. »

L’affiche apparaîtra sous peu sur la vitrine du dernier vidéoclub traditionnel de la métropole : grande liquidation de DVD à partir du 4 novembre.

Pourquoi cette date ? Luc Major travaille au Golf du Village olympique jusqu’au 1er novembre.

Ouvrira-t-il un cinéma ?

Une fois qu’il aura écoulé son stock, que fera-t-il ? Voyager ? Il n’a pas de passeport (puisqu’il travaillait sans arrêt).

« J’ai déjà lu quelque part que les workaholic comme moi devaient faire des efforts pour prendre des vacances et je suis allé chercher mes papiers de passeport, mais je ne les ai jamais remplis et maintenant, les photos sont périmées. »

M. Major ne se retrouve pas devant rien. Non seulement il risque de finalement oser se faire émettre un passeport, mais, propriétaire de son condo commercial, il n’exclut pas d’y ouvrir un petit cinéma de répertoire de 40 places.

Il a aussi des parts dans le café Reine Garçon qui occupe son ancien vidéoclub sur Duluth et qui a été élu « le meilleur café de Montréal en 2023 » par les lecteurs du magazine Cult.

Selon mes recherches, il reste cinq vidéoclubs au Québec. Il y a deux Superclubs Vidéotron à Mont-Laurier et à Saint-Lin. Il y a le club VidéoPro de La Malbaie et le Flash de Rock Forest. À Québec, dans le quartier Saint-Sauveur, il y a le Vidéo Centre-Ville.