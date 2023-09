«Le gouvernement navigue à vue»: un avocat estime qu’il faut en priorité réguler le statut des résidents non permanents actuels

Alors que les consultations sur le plan d’immigration 2024-2027 du Québec se terminent jeudi notamment sur la question des seuils de nouveaux arrivants, un avocat de Québec estime qu’il faudrait en priorité réguler le statut des résidents non permanents actuels et avoir un portait juste de la situation.

Statistiques Canada a créé une certaine commotion mercredi en évaluant le nombre de résidents non permanents au Québec à 471 000, alors que les estimations préliminaires tablaient sur 350 000.

Une information qui tombe 24 heures avant la fin des consultations publiques sur la planification de l’immigration pour 2024-2027 au Québec.

La planification devra être déposée au plus tard le 1er novembre, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps au gouvernement pour étudier les 77 mémoires déposés.

Les fameux seuils

Les seuils de nouveaux arrivants sont évidemment au cœur du débat. Le gouvernement analyse de le maintenir à 50 000 ou de l’augmenter à 60 000.

Pour l’avocat en immigration Maxime Lapointe l’enjeu n’est pas à ce niveau étant donné l’important nombre de travailleurs déjà au Québec qui ne sont pas résidents permanents et tous ceux déjà dans la file d’attente. Ils devraient être priorisés.

«Il faudrait d’abord recenser parmi les immigrants temporaires la proportion qui souhaite éventuellement demander la résidence permanente. La totalité de mes clients souhaite l’obtenir. Mais c’est tout le contraire pour la clientèle d’une collègue qui travaille dans le recrutement internationale principalement à partir de l’Amérique latine», explique-t-il.

«Il y en a combien aussi de l’extérieur qui ont fait une déclaration d’intérêt de venir immigrer ici et qui sont sélectionnés à partir de leur pays d’origine? Il y en a trop selon moi, mais il faut en connaître le nombre», ajoute-t-il.

Ces demandeurs ne sont pas inclus dans les 471 000 résidents non permanents, pas plus que les sans-papiers.

«Selon le fédéral, il y aurait entre 20 000 et 500 000 sans-papiers. Dans une gageure, tu es sûr de ne pas te tromper», raille l’avocat.

Il estime que le gouvernement du Québec devrait faire l’exercice lui-même pour avoir un portrait juste de la situation, puisqu’actuellement «il navigue à vue.»

Plus rapide

Dans la même veine, il prône que le Programme de l’expérience québécise (PEQ) devienne «la seule voix de sélection permanente de travailleurs qualifiés».

En contrepartie, M. Lapointe pense qu’une période de 12 mois de travail au Québec devrait suffire pour se qualifier pour la résidence permanente, et non 24 comme c’est le cas depuis la réforme du PEQ.

«Vous travaillez un an et ensuite vous décidez si vous restez ou sinon vous partez (...) Retarder l’éligibilité à la résidence permanente ne fait que créer un exode vers le reste du Canada.»

Il pense aussi que la CAQ fait fausse route avec ses exigences différentes en français pour chacun des quatre volets de ses programmes d’immigration, les «talents d’exception» ne seront soumis à aucune exigence. «Ça laisse à beaucoup de subjectivité.»

Publication

Me Lapointe a récemment publié un livre, Pour une immigration plus transparente, dans lequel il expose les 12 recommandations qu’il va déposer lors des consultations.

Photo fournie par Maxime Lapointe

La vision du Québec en matière de cibles d’immigration et le partage des pouvoirs entre le fédéral et le provincial doivent être mieux définis selon lui. Mais le processus d’immigration lui-même doit être plus clair, «ce n’est pas supposé être réservé aux avocats», plaide-t-il.