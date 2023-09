Le sanguinaire mafieux Messina Denaro inhumé en Sicile

Le parrain sicilien Matteo Messina Denaro a été inhumé mercredi dans sa ville natale en présence de quelques proches et sous le regard de policiers en nombre, ont rapporté les médias.

• À lire aussi: Décès de l’influent mafieux Matteo Messina Denaro: «il a été capable de se cacher pendant 30 ans»

• À lire aussi: «Avec les personnes que j’ai tuées, je pourrais remplir un cimetière»

Messina Denaro, capturé en janvier après trois décennies de cavale, est mort à 61 ans des suites d'un cancer lundi à l'hôpital de L'Aquila, dans le centre de l'Italie, emportant dans sa tombe les secrets de son règne brutal.

Il était soigné dans l'unité carcérale de l'hôpital depuis le mois d'août en raison de l'aggravation de son état de santé.

Son cercueil est arrivé dans sa ville natale de Castelvetrano, en Sicile, aux premières heures de la journée de mercredi.

Seuls quelques membres de la famille étaient présents lors de la cérémonie, selon des images des télévisions italiennes. Parmi eux, deux sœurs, un frère et une fille née pendant ses années de fugue.

D'importantes forces de police s'étaient positionnées aux portes du cimetière.

Photo AFP

Le petit groupe de personnes en deuil, pour la plupart vêtues de noir, a suivi le corbillard, l'une des sœurs du mafieux portant un bouquet de roses jaunes. Le parrain a été enterré dans le caveau familial, selon le quotidien Palermo Today.

Messina Denaro était l'un des chefs les plus puissants et sanguinaires de Cosa Nostra, la mafia sicilienne.

Il a été condamné pour sa participation à l'assassinat des juges antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992 et dans des attentats meurtriers à Rome, Florence et Milan en 1993.

AFP

L'une de ses six condamnations à perpétuité concernait l'enlèvement puis le meurtre du fils de 12 ans d'un témoin dans l'affaire Falcone.

Messina Denaro a disparu à l'été 1993 et a passé les 30 années suivantes en fuite tandis que l'État italien combattait la mafia sicilienne.

Il est resté néanmoins en tête de la liste des personnes les plus recherchées en Italie. C'est sa décision de se faire soigner pour un cancer qui a conduit à sa capture. Il a été arrêté le 16 janvier 2023, alors qu'il se rendait dans une clinique à Palerme.