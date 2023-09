Le sénateur américain Bob Menendez plaide non coupable de corruption

Le sénateur américain Bob Menendez a plaidé non coupable mercredi de corruption devant un tribunal fédéral de New York, où il a comparu avec son épouse après leur inculpation dans une affaire de pots-de-vin impliquant l'Égypte.

Le parlementaire démocrate, à la tête de l'influente commission des Affaires étrangères du Sénat, est arrivé mercredi matin au tribunal, avec son épouse Nadine Arslanian.

Ils étaient notamment attendus à l'extérieur par une personne qui tenait une pancarte barrée du mot «démissionne» en lettres noires et capitales.

Le sénateur est pour l'instant resté sourd aux appels à la démission émanant de son propre camp.

Il a été inculpé pour corruption, accusé d'avoir accepté entre 2018 et 2022 des «centaines de milliers de dollars» de pots-de-vin de la part de trois habitants de l'État du New Jersey, où il est élu, et «utilisant son pouvoir et son influence pour protéger et enrichir ces hommes d'affaires et soutenir le gouvernement égyptien».

Le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, avait détaillé la découverte, lors d'une perquisition, de «liasses de billets fourrées dans les poches de sa veste», trois kilos de «lingots d'or» et une voiture de luxe, autant d'éléments «qui faisaient partie de la fraude».

Lundi, l'élu d'origine cubaine de 69 ans, vieux routier de la politique, a contesté les faits lors d'une conférence de presse, évoquant des «allégations et simplement ça, des allégations».

«Depuis 30 ans, j'ai retiré des milliers de dollars en liquide de mon compte épargne personnel, que j'ai gardés en cas d'urgence en raison de l'histoire de ma famille, confrontée aux confiscations et saisies à Cuba», a-t-il justifié.

Accusé par la justice d'avoir favorisé le gouvernement égyptien, allié de Washington, notamment lors de ventes d'armes, le sénateur démocrate a rappelé qu'il avait «interpellé directement le président (égyptien Abdel Fattah) al-Sissi sur les atteintes aux droits humains, les détentions arbitraires, les libertés, etc.»

Robert Menendez avait déjà été mis en examen pour corruption en 2015 mais son procès avait été annulé en 2017, faute d'un verdict unanime des jurés. Et en 2018, le ministère de la Justice -- sous la présidence du républicain Donald Trump -- avait demandé à un juge d'abandonner toutes les poursuites contre lui.