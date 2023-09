Leafs : John Tavares dans un trio pour le moins étonnant

En vertu de son statut de capitaine et surtout de son talent offensif, John Tavares aurait plusieurs raisons d’exiger de se retrouver aux côtés des meilleurs ailiers des Maple Leafs de Toronto, sauf que son entraîneur-chef Sheldon Keefe semble lui avoir confié un rôle de mentor en ce début de camp préparatoire.

Effectivement, pendant qu’Auston Matthews patine sur le même trio que Mitch Marner et Tyler Bertuzzi, Keefe a réuni dernièrement William Nylander, Max Domi et Nick Robertson. Pour sa part, Tavares a commencé la phase présaison sur une ligne complétée par Sam Lafferty et le jeune Matthew Knies. D’ailleurs, le vétéran devait disputer une première rencontre hors-concours mercredi face aux Sabres de Buffalo et il se dit prêt à aider individuellement ses partenaires de trio et aussi, à tout faire pour contribuer aux succès des Leafs.

«Il s’agit d’une excellente occasion d’élever mon jeu d’un cran et de les rendre meilleurs en leur permettant de se servir de leurs atouts et d’offrir ce qu’ils peuvent, a déclaré Tavares au réseau TSN avant d’insister sur l’importance de demeurer en santé et également en symbiose avec le reste du groupe. Il faut continuer d’équilibrer le tout. C’est une longue année. J’ai manqué la majeure partie du dernier camp, mais je me sentais bien au début du calendrier.»

«Vous pensez qu’il faut suivre et faire fonctionner tous les systèmes en termes de rythme et de synchronisme dès la première journée du camp, mais il faut davantage construire et comprendre le portrait d’ensemble en essayant de s’améliorer chaque jour.»

Pas de protestation

Keefe a tenu à préciser que son capitaine n’avait pas émis de récrimination quant à son choix de trios. Le numéro 91 est loin d’être individualiste, selon ses dires.

«John s’engage totalement à effectuer ce qui aidera l’équipe à nos yeux. Il fera tout pour que ça fonctionne, qu’il soit au centre ou à l’aile, et nonobstant ses partenaires. À ce stade de sa carrière, il priorise tout en fonction de la victoire. Plus vous avez des gars comme lui, mieux ça ira. Nous en avons beaucoup ici, a affirmé l’instructeur. Nous continuerons d’évaluer la situation de John, son trio et les autres. C’est une discussion quotidienne que nous tiendrons. Nous ne serons pas émotifs à propos de tout. Nous nous donnerons du temps pour regarder cela durant la phase présaison et après cela.»

Les Leafs seront de passage au Centre Bell pour visiter le Canadien vendredi et samedi.