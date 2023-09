Les racines québécoises de Chloë Sevigny : de la marquise de Sévigné aux bonbons de Noël colorés

Actrice un peu inclassable, fashionista et égérie de Calvin Klein, Chloë Sevigny passe parfois tant pour une Française que l’on s’adresse à elle en français. Elle laisse même entendre qu’elle descendrait de la marquise de Sévigné. Pourtant, la fille du Connecticut ne parle pas un mot de la langue de Coco Chanel. Ses origines françaises passent par le Québec, pour une demi-douzaine de générations, plutôt que par la célèbre marquise qui écrivait des lettres à la tonne.

Chloë Sevigny est née le 18 novembre 1974, à Springfield, Massachusetts. Elle a grandi à Darien (20 000 hab) sur la Gold Coast du Connecticut, l’une des villes les plus riches des États-Unis. Victime de la scoliose, jamais opérée, elle quitte la maison à 18 ans pour s’installer à New York, 50 km plus à l’ouest.

Mordue de mode, elle se fait embaucher par un magazine pour jeunes filles. C’est son amoureux de l’époque, le scénariste Harmony Korine, qui lui décrochera un premier rôle dans un film de Larry Clark. Elle enchaîne ensuite les tournages qui la mèneront à Boys Don’t Cry (1999), qui lui vaudra une nomination aux Oscars et aux Golden Globe pour l’actrice de second rôle.

Domaine public

L’égérie est la fille de David Sevigny (1940-1996), un comptable devenu professeur d’art. Le grand-père, Harold (1915-1984) a été pilote de la Delta Airlines pendant 32 ans.

L’ancêtre, Julien-Charles Sévigny dit Lafleur (1668-1727), originaire de Rennes, était tisserand de toile.

Arrivé comme soldat des Compagnies franches de la Marine, il épouse Marguerite Rognon dit Laroche (1678-1732), Canadienne de naissance, qui lui donnera 12 enfants. Le couple s’établit à Neuville. Leur fils Antoine (1702-1757), qui se marie à 33 ans, aura 15 enfants de Françoise Béland (1715-1805), ce qui n’empêchera pas cette dernière de vivre jusqu’à 90 ans.

Leur fils Joseph (1747-1816) remonte le fleuve jusqu’à Varennes. La famille prospère dans le coin jusqu’au départ de Pierre (1814-1870) pour Fall River, Massachusetts.

De cultivateur, Pierre deviendra cordonnier.

Son fils Charles-Eusèbe (1841-1919), qui a épousé une fille du Mont St-Grégoire, est tout un patenteux. Il invente un coupeur automatique à air comprimé qui permet de couper les rouleaux de bonbon enrubannés, les fameux bonbons colorés de Noël.

Il fonde la Sevigny’s Candy Company, ce qui lui voudra le surnom de Charles « The Candyman ». La compagnie a été vendue en 1986 à une compétitrice, la Washburn Candy Company, et son coupeur automatique est encore utilisé aujourd’hui.

Fournie par Jacques Noël

Lignée paternelle

1. SEVIGNY, David (1940-1996), MALINOWSKI, Janine

2. SEVIGNY Harold (1915-1984), STEVENS, Ernestine (1914-1988). Mariés le 9 octobre 1937 Quincy, Norfolk, Massachusetts.

3. SÉVIGNY, Wilfred (1871-1932), MAROIS, Rose (1881-1966). Mariés le 8 mai 1898, Fall River, Massachusetts.

4. SÉVIGNY, Charles-Eusèbe (1841-1919), BRISSON, Marie-Louise (1852- 1926). Mariés le 8 octobre 1868, Fall River, Massachusetts.

5. SÉVIGNY, Pierre (1814-1870), DUGRENIER, Geneviève (1816-1870). Mariés le 16 janvier 1838, Sainte-Pie de Bagot.

6. SÉVIGNY, Pierre (1788-1866), BRISSETTE, Elisabeth (1790-1856). Mariés le 30 septembre 1811, Saint-Hyacinthe.

7. SÉVIGNY, Joseph (1747-1816), FONTAINE, Louise (1758-1795). Mariés le 27 novembre 1775, Varennes.

8. SÉVIGNY, Antoine (1702-1757), BÉLAND, Françoise (1715-1805). Mariés le 10 janvier 1735, Neuville.

9. SÉVIGNY-LAFLEUR, Julien Charles (1668-1727), ROGNON-LAROCHE, Marguerite, (1678-1732). Mariés le 18 avril 1695, Neuville.