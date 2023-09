Les Stars sont des aspirants à la coupe Stanley selon leur meilleur attaquant

Ayant atteint le carré d’as de la Ligue nationale de hockey durant les dernières séries, les Stars de Dallas affichent clairement leurs ambitions de se rendre jusqu’au bout en 2023-2024 et leur principale arme offensive croit que le club accomplira beaucoup dans les prochains mois.

Meneur des siens avec 109 points pendant la dernière campagne, l’attaquant Jason Robertson s’attend à voir la formation texane briller, surtout qu’elle a acquis Matt Duchene durant la saison morte et que les principaux éléments en offensive comme Jamie Benn, Roope Hintz et Joe Pavelski sont de retour. Devant le filet, Jake Oettinger constitue une valeur sûre et à la ligne bleue, Miro Heiskanen a montré tout son grand potentiel. Bref, les Stars constitueront une menace dans la section Centrale et aussi, dans le circuit Bettman au complet, prédit Robertson.

«Il s’agit de tout rafler. C’est ce qu’on veut faire. Nous avons ces objectifs. Nous possédons les joueurs et l’entraîneur [Peter DeBoer] requis pour gagner. Chacun a une recette du succès. De notre côté, nous avons un groupe de joueurs d’avant imposants, d’excellents défenseurs et un gardien élite. Tous ces éléments sont ici», a-t-il souligné au réseau ESPN.

Aussi, le patineur de 23 ans a apprécié le travail effectué par le directeur général Jim Nill. D’après lui, Dallas mise sur la combinaison parfaite pour accéder au sommet et racheter son élimination en finale de l’Association de l’Ouest aux mains des Golden Knights de Vegas, éventuels champions de la coupe.

«Ainsi, nous avons des buts élevés cette année et nous sommes suffisamment chanceux que notre DG ait bâti cette équipe. Les jeunes comme moi et les moins âgés se lèveront et prendront le contrôle. C’est excitant», a-t-il qualifié.

Les Stars ont totalisé 108 points pour terminer au deuxième rang de leur section l’an passé, tout juste derrière l’Avalanche du Colorado.

