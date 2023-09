Loi sur la qualité de l'environnement: Une amende salée pour une entreprise montréalaise

Service 3R Valorisation, et son président, Simon Bergeron, devront payer une amende salée après avoir été déclarés coupables d'infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).

Selon un communiqué du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, le 17 mai 2019, à Montréal-Est, Service 3R Valorisation a «omis de respecter les normes, conditions, restrictions et interdictions qui y sont prévues, en faisant défaut de respecter la hauteur maximale de cinq mètres des amas de matériaux entreposés sur le site et de six mètres en période d'achalandage très important ou en cas de bris d'équipement.»

Plus de deux ans plus tard, le 12 octobre 2021, l’entreprise et Simon Bergeron ont donc été déclarés coupables d'infractions à la LQE.

Après avoir porté la décision en appel, la Cour supérieure du Québec a maintenu les deux infractions, dans un récent jugement, le 31 août 2023.

L’entreprise a ainsi été condamnée à une amende de 7 500 $. Elle doit également rembourser les frais et les contributions applicables, ce qui représente 4 779 $.

De son côté, Simon Bergeron devra payer une amende de 5 000 $ et des frais de 3529 $.

Rappelons que les citoyens peuvent signaler un acte pouvant aller à l’encontre de l’environnement à l’aide d’un formulaire disponible sur le site du ministère.