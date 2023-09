Météo extrême: Plus de 2 M$ versés en indemnisation dans l’Est-du-Québec

Plusieurs programmes spéciaux ont été mis en place par le ministère de la Sécurité publique en raison des événements météorologiques extrêmes survenus cet été dans l'Est-du-Québec.

Plus de 2 millions $ ont été versés à des sinistrés dans la région.

Les feux de forêt historiques sur la Côte-Nord ont forcé l’évacuation de milliers de citoyens de Sept-Îles au début du mois de juin.

Le ministère de la Sécurité publique a mis en place un programme pour indemniser les citoyens qui ont dû évacuer leur résidence principale. Un montant de plus de 1 845 000 $ a été versé à des propriétaires et des locataires de la Côte-Nord.

Les autorités ont reçu 2036 demandes d’indemnisation dans la région.

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, les orages violents et les précipitations abondantes ont causé des dommages dans certaines municipalités.

Le Programme général d'assistance financière lors de sinistres relativement aux pluies abondantes et aux vents violents a été mis en place pour cinq événements différents en juin, en juillet et en août.

À Gaspé, les orages violents et les fortes pluies ont causé des dommages au début juin, mais aussi en août.

«Ça cause des dommages chaque fois, des casse-têtes à chaque fois. On s’adapte de mieux en mieux et de plus en plus à chaque fois. Chaque événement nous apporte une dose d’adaptation supplémentaire. Par exemple, si un ruisseau vient démolir un ponceau dans le bois, on va changer le ponceau, puis le grossir. À chaque fois, ce sont des coûts supplémentaires pour le milieu municipal», a expliqué le maire de Gaspé, Daniel Côté.

La route 132 a même été endommagée à Gros-Morne et à Rivière-Madeleine en juin, alors qu’entre 100 et 160 millimètres sont tombés en 36 heures.

«Si on veut que nos municipalités répondent bien à la situation avec des employés sur le terrain, il faut avoir les moyens. Ces moyens-là ne peuvent pas juste pleuvoir avec la taxation au niveau municipal aux citoyens et citoyennes. Il faut avoir des revenus qui viendront des paliers de gouvernement», a précisé pour sa part, le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez.

Les maires à travers le Québec réclament davantage de sommes de Québec pour mieux s’adapter aux changements climatiques.

Le maire de Gaspé est d’avis que des programmes d'indemnisation en prévention aux événements météorologiques extrêmes devraient être mis en place en lien avec les inondations et l’érosion des berges.