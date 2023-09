Meurtre d'un militant sikh: voyez les actions prises par l'Inde pour faire pression sur le Canada

L’Inde a franchi un pas de plus dans son escalade de pression sur le gouvernement canadien en saisissant la maison d’un présumé « terroriste » et militant sikh.

Depuis que le Canada a accusé l'Inde lundi dernier d’être liée au meurtre du militant d’origine sikhe Hardeep Singh Nijjar, New Delhi n’a de cesse de manifester sa colère et sa volonté de continuer à traquer les militants sikhs qu’il qualifie de « terroristes » et d’« extrémistes ».

« Le fait que des personnalités politiques canadiennes aient ouvertement exprimé leur sympathie pour de tels éléments reste un sujet de profonde préoccupation. L'espace accordé au Canada à une série d'activités illégales, notamment les meurtres, le trafic d'êtres humains et le crime organisé, n'est pas nouveau », a lancé la semaine dernière sur X (anciennement Twitter) le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi.

Voici quatre actions de l’Inde qui ont fait grimper la tension dans le conflit au cours des derniers jours.

1. Les biens d’un « terroriste » canadien allégué saisis

Samedi, le National Investigation Agency (NIA), l’agence indienne de lutte contre le terrorisme, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir saisi la propriété et le terrain en Inde d’un nationaliste sikh qui demeure au Canada. L’agence indienne a indiqué que Gurpatwant Singh Pannu était sur son radar depuis 2019, mais c’est seulement la semaine dernière qu’elle a décidé de confisquer sa maison ainsi qu’un terrain lui appartenant, situés dans l’État du Pendjab. Le NIA a même publié des photos de la saisie. L’État indien reproche notamment à Gurpatwant Singh Pannu de « radicaliser » la jeunesse sur le web par le biais de son organisation Sikhs for Justice.

2. Un diplomate canadien expulsé

New Delhi n’a pas tardé à riposter à l’expulsion de son diplomate Pavan Kumar Rai, survenue dans la foulée de l’annonce d’Ottawa sur l’implication de l’Inde dans le meurtre de Hardeep Singh Nijjar. Le gouvernement canadien a indiqué que Pavan Kumar Rai était lié au renseignement indien. Dès le lendemain, le 19 septembre, l’Inde expulsait à son tour un haut diplomate que les médias indiens ont rapidement relié au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Le SCRS nous a indiqué ne pas pouvoir confirmer, ni nier l’identité de ses employés.

3. Des Canadiens recherchés

À peine trois jours après les accusations lancées par le gouvernement canadien, le National Investigation Agency (NIA) publiait sur son compte X une liste de criminels allégués recherchés comportant plusieurs résidents du Canada, dont Sukhdool Singh Gill, qui a été tué à Winnipeg la même journée dans des circonstances troubles.

4. Visas suspendus

Depuis jeudi dernier, l’Inde a suspendu le traitement des demandes de visas en provenance du Canada. BLS International, qui s’occupe des visas indiens en sol canadien, affiche actuellement sur son site web un message disant que ses opérations sont suspendues pour des « raisons opérationnelles ».

