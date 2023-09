Opéré en février pour une fracture du fémur, le sauteur acrobatique Lewis Irving est de retour sur ses skis

Victime d’une fracture au fémur de la jambe gauche lors d’une descente d’entraînement en février dernier en prévision de la Coupe du monde de ski acrobatique de Deer Valley, le double Olympien Lewis Irving est de retour sur ses planches depuis près de deux mois.

Opéré le 2 février la même journée où il s’est blessé, le médaillé de bronze en équipe des Jeux de Pékin en 2022 a effectué ses premiers sauts sur la rampe d’eau du Centre Yves La Roche le 4 août.

«C’est vraiment vite comme retour, mais il y a eu beaucoup de travail dans le gymnase, a-t-il expliqué. Il y a eu des journées pas faciles et des moments difficiles. C’était difficile de pousser des charges avec la douleur.»

«Quand j’ai quitté le parcours en ambulance, je savais que la réhabilitation allait être longue, mais j’étais convaincu de revenir, de poursuivre Irving. L’objectif a toujours été de recommencer à sauter au début août. Il n’y a jamais eu un pas de recul dans ma réhabilitation. Mon physiothérapeute Jonathan Pelletier-Ouellet a fait un gros travail.»

Même s’il n’a pas retrouvé le confort habituel, le vétéran de l’équipe canadienne estime qu’il est prêt à reprendre la compétition. «À mon retour, il y a avait des craintes, a-t-il reconnu, mais ça fait partie du sport. Il y avait du stress, mais c’est moins pire maintenant. J’ai passé le test même si j’ai eu quelques petites frousses. Sur la même séquence où je me suis blessé, j’ai fait la même erreur à l’entraînement. C’est arrivé deux fois sur 10 000 sauts en carrière.»

La douleur encore présente

Irving est prêt à vivre avec une certaine douleur pendant la saison. «Je sens quelque chose et ça ne sera pas parfait tant qu’on ne retirera pas la tige dans ma jambe, a-t-il raconté. Ça va se faire après la saison. Ça signifie que je ne peux pas faire 25 sauts par jour à l’entraînement, mais ce n’est pas nécessaire en raison de mon expérience. S’il y a un inconfort, j’ai toutefois retrouvé toute ma force et ma mobilité. Mes résultats physiques l’ont démontré.»

Ses objectifs sont-ils revus à la baisse pour la prochaine saison compte tenu de sa longue absence? «Je n’ai pas les mêmes objectifs que dans le passé, mais je vise un Top 3 au classement cumulatif de la Coupe du monde. Les sauts que je maîtrise actuellement sont suffisants pour atteindre le podium.»

Blessure au genou pour Mia Fontaine

Si sa blessure à un genou était beaucoup moins sérieuse que celle de son coéquipier, Mia Fontaine a néanmoins dû prendre une pause pendant la saison estivale. «J’avais une tendinite et un kyste au genou gauche et mon été a mal débuté, a-t-il souligné. J’ai commencé à sauter en septembre au lieu de juin. La bonne nouvelle est que j’ai repris il y a deux semaines là où j’avais laissé. Mon genou est maintenant à 90 pour cent et je serai à 100 pour cent quand on va commencer à sauter sur la neige.»

Départ canon de Marion Thénault

Stressée parce qu’elle a débuté l’entraînement sur les rampes d’eau plus tard que ses principales rivales en raison des travaux au Centre acrobatique, Marion Thénault a démontré qu’elle n’avait rien perdu. Elle a remporté les deux étapes sur rampes d’eau disputées en Suisse et au Utah.

«J’ai rentré mon triple périlleux sur l’eau cet été et j’ai l’intention de le faire cet hiver, a-t-elle souligné. Lors des deux compétitions que j’ai gagnées, c’est moi qui avais le plus haut degré de difficultés dans mes sauts. C’est bon pour la confiance. La pause des prochains jours va faire du bien mentalement.»

L’entraînement sur les rampes d’eau se termine vendredi et les sauteurs de l’équipe canadienne s’accorderont une dizaine de jours de repos avant de se tourner vers la musculation et le trampoline jusqu’à leur départ le 14 novembre pour la première Coupe du monde de la saison en Finlande.