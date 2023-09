Patrick Kane ne s’entendra pas avec une équipe de sitôt

Toujours en convalescence après une opération à la hanche le 1er juin dernier, le joueur autonome sans compensation Patrick Kane ne devrait pas s’entendre avec une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) de sitôt.

L’informateur du réseau TSN Darren Dreger a déclaré sur «Insider Trading», mardi, que l’ancien attaquant des Rangers de New York ne parlera pas aux équipes du circuit concernant un nouveau contrat avant le milieu ou la fin du mois d’octobre.

Son agent Pat Brisson continue à recevoir des appels de plusieurs formations intéressées, toujours selon Dreger. Comme l’a souligné le journaliste Chris Johnston lors du même segment, mettre sous contrat l’athlète de 34 ans ne sera pas simple.

«Beaucoup d’équipes prétendantes, qui sont le style de club voulant s’entendre avec Kane, débutent la saison accolées au plafond salarial [...] ce qui représente deux tiers de la ligue. Il n’y a donc pas beaucoup de mécanismes que ces formations peuvent utiliser pour se créer de l’espace», a déclaré Johnston.

Les Sabres de Buffalo, qui sont le club de la ville natale de Patrick Kane, feraient notamment partie des équipes qui auraient l’attaquant à l’œil.

À la suite de son intervention chirurgicale, la période de guérison prévue était de quatre à six mois. L’an dernier, Kane a amassé 57 points en 73 matchs avec les Blackhawks de Chicago et les Rangers de New York.

