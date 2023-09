Quahog à Los Angeles: l’univers de «Family Guy» devient réalité

The Family Guy Experience a ouvert ses portes mercredi à Los Angeles et offre une immersion dans le monde de ce dessin animé créé par Seth MacFarlane, allant des décors jusqu’aux cocktails.

Il est désormais possible, pour un temps limité, de visiter la fameuse maison où Peter Griffin réside avec sa famille depuis plus de 20 ans. C’est sous la forme d’un parcours de mini-golf de neuf trous que vous pourrez vous promener à l’intérieur de la résidence ainsi que sur Spooner Street, où vivent les Griffin et leurs meilleurs amis.

Bucket Listers

Une réplique du Drunken Clam Bar a également été aménagée pour vous permettre de vous asseoir et commander un verre à la banquette où Peter et ses acolytes ont l’habitude de picoler dans l’émission.

Si vous avez un petit creux en cours de visite, vous serez ravis de savoir que le Eat my Junk Trunk Food a spécialement été recréé pour servir aux affamés des plats qu’ils ont déjà vu passer dans leur télévision, comme les biscuits faits maison de Lois, ou le panini spécial fait par Peter dans son automobile.

Bucket Listers

Les billets pour The Family Guy Experience sont disponibles en ligne pour une trentaine de dollars, selon les options choisies. L’attraction est ouverte du 27 septembre au 15 novembre.