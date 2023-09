Recrutement de Cubains pour l'Ukraine: La Havane et Moscou en «contact»

Moscou et La Havane sont en «contact» concernant le dossier du recrutement de Cubains pour participer à la guerre en Ukraine, a déclaré mercredi l'ambassadeur russe à Cuba, qui a affirmé ne «pas savoir combien» de ressortissants de l'île sont concernés.

«Les organes compétents travaillent, ils sont en contact tant du côté de la Russie que du côté cubain», a déclaré à la presse l'ambassadeur Viktor Koronelli lors d'une remise de dons alimentaires à Cuba. Les journalistes interrogeaient le diplomate sur la connaissance de ces recrutements par l'ambassade russe à La Havane.

«Je ne sais pas combien (de Cubains) sont là-bas», a assuré M. Koronelli.

Le gouvernement cubain a annoncé début septembre l'arrestation de 17 personnes à Cuba pour leur lien présumé avec un réseau opérant depuis la Russie pour des recrutements illégaux. Aucune information n'a depuis été donnée par les autorités concernant la procédure.

Le 14 septembre, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a rappelé sur son compte X (ex-Twitter), la «position sans équivoque» de son gouvernement «contre la participation de citoyens cubains à tout conflit, contre le mercenariat et contre le trafic d'êtres humains».

Peu avant l'ambassadeur cubain à Moscou, Julio Antonio Garmendia Pena, avait déclaré à des médias russes que son gouvernement ne s'opposait pas à la participation de Cubains au conflit tant qu'elle était légale.

Début septembre, un média à Miami a révélé les cas d'Andorf Velazquez et Alex Vega, deux Cubains de 19 ans qui ont affirmé dans des vidéos avoir été trompés via Facebook pour travailler comme maçons sur des chantiers de construction en Ukraine avec l'armée russe et avoir été envoyés au front.

Mario Velazquez, le père d'Andorf a déclaré mi-septembre à l'AFP par téléphone depuis le Mexique que son fils et Alex Vega se trouvaient en Ukraine à l'hôpital. Il a demandé que son fils «soit réformé de l'armée, car il est prouvé qu'il vit sans rein» depuis des années.

Depuis, l'AFP est entrée en contact avec deux Cubains à La Havane qui n'ont pas souhaité donner leur nom ni être filmés, qui ont confirmé qu'un contrat leur avait été proposé pour travailler dans la construction pour l'armée russe en échange de la résidence en Russie et un salaire en roubles équivalent à environ 2000 dollars.

Moscou et La Havane se sont étroitement rapprochées depuis une rencontre en novembre entre les présidents cubain et russe, Miguel Diaz-Canel et Vladimir Poutine. Des délégations se sont succédé depuis entre les deux pays.

Le ministre cubain de la Défense, Alvaro Lopez Miera, a été reçu en juin par son homologue russe Sergueï Choïgou. Il s'est rendu ensuite au Belarus, proche allié de Moscou.