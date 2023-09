Sexe et suicide: une enseignante réprimandée pour avoir montré un film inapproprié à des élèves

Une enseignante de garde dans une école primaire de la Colombie-Britannique devra suivre une formation après avoir montré un film animé inapproprié, montrant du sexe et une scène de suicide graphique, à des élèves de 7 à 9 ans.

«Le film est un film de neuf minutes, inapproprié pour l'âge... contenant des scènes illustrant des rapports sexuels et du suicide», peut-on lire dans un accord de résolution publié mardi par le commissaire à la réglementation des enseignants de la Colombie-Britannique, selon le Vancouver Sun.

En juin 2022, Amira Mounir Abraham était de garde dans une classe d’immersion française d’une école primaire de Coquitlam au moment où elle aurait décidé de projeter à l’écran un film d’animation trouvé sur internet, qu’elle n’avait «jamais vu auparavant» et dont elle ne «connaissait pas le contenu avant de le montrer à la classe», a indiqué le rapport.

Or, durant les neuf minutes du film Life is Beautiful (La vie est belle en français), on peut y voir un couple avoir un rapport sexuel ainsi qu'une scène graphique durant laquelle un personnage animé s’enlève la vie.

Sauf qu’au lieu d’arrêter le film en réalisant «à deux reprises» qu’il n’était pas approprié pour ses jeunes élèves de 7 à 9 ans, «d’un âge particulièrement vulnérable», l’enseignante aurait simplement continué de corriger des examens, a poursuivi le rapport, selon le Vancouver Sun.

Amira Mounir Abraham avait déjà, en 2019, fait l’objet d’une réprimande pour ne pas avoir supervisé adéquatement une classe de maternelle et première année, selon le média anglophone.

Le commissaire aurait ainsi tranché en mettant un terme aux cours de l’enseignante pour ne pas avoir réussi à établir un bon environnement d’apprentissage. Elle devra également suivre un cours en personne pour s’assurer que ce genre de comportement ne se répètera pas.