[SONDAGE] Pire score en cinq ans pour la CAQ; chaude lutte à prévoir avec le PQ

À cinq jours de l’élection partielle dans Jean-Talon, la CAQ obtient son pire score depuis cinq ans. Dans la grande région de Québec, c’est la dégringolade pour le parti de François Legault, révèle un sondage Léger, ce qui annonce une chaude lutte avec le Parti Québécois, lundi.

À Québec comme à Ottawa, les gouvernements semblent payer le prix de l’insécurité causée par l’inflation et la hausse du coût de la vie, qu’ils sont incapables d’apaiser.

En effet, sur la scène fédérale, les nouvelles ne sont guère plus réjouissantes pour Justin Trudeau, qui récolte son plus bas résultat dans les intentions de vote depuis qu’il est devenu premier ministre.

Même chose pour François Legault, qui voit le niveau d’insatisfaction envers son gouvernement croître de cinq points.

Baisse significative

Avec 34 % d’appuis au Québec, « c’est le pire score que la CAQ a obtenu depuis son élection en 2018 », souligne le sondeur Jean-Marc Léger.

Quelques semaines avant de former le gouvernement, il y a cinq ans, la Coalition Avenir Québec récoltait 32 % des intentions de vote. Portés au pouvoir avec 37 % des suffrages en 2018, les caquistes étaient depuis en position dominante. Réélue l’an dernier avec 41 % des voix, la CAQ obtient aujourd’hui sept points de moins.

« C’est significatif ça, comme baisse », observe M. Léger.

Dans la Capitale-Nationale, la saignée fait encore plus mal aux caquistes, qui perdent 10 points par rapport au mois dernier.

Le PQ premier à Québec

À quelques jours d’une élection complémentaire très suivie, la chute de la CAQ permet au PQ de se retrouver en première position dans la grande région de Québec, malgré un recul d’un point.

« Ce que ça veut dire, c’est que ça va être une élection très serrée dans Jean-Talon », prédit le président de Léger.

Après le ressac provoqué par l’abandon du troisième lien routier, la démission rapide de Joëlle Boutin et la querelle avec le PQ autour de la candidature de Pascal Paradis, la possibilité que la CAQ « échappe Jean-Talon est bel et bien réelle », selon lui.

Advenant une victoire du PQ, Paul St-Pierre Plamondon et sa bande pourraient devenir « l’alternative à la CAQ », signale M. Léger.

À l’échelle nationale, toutefois, les appuis envers le PQ se stabilisent chez les francophones, comme dans l’ensemble de l’électorat.

Dans les faits, à Québec, seuls les solidaires et les conservateurs font des gains par rapport au mois dernier, avec respectivement sept et cinq points de plus.

Seul bémol pour QS, « les jeunes ne vont pas voter », rappelle M. Léger, ce qui risque de paraître dans l’urne, dans Jean-Talon.

Il reste à voir comment les machines électorales de chaque parti réussiront à stimuler la participation au vote, le 2 octobre.

MÉTHODOLOGIE Sondage Web réalisé du 22 au 25 septembre 2023 auprès de 1 028 Québécois ayant le droit de vote. Les questions portant sur la politique fédérale ont été posées à 1 652 Canadiens. Il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon tiré d’un panel, mais à titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1 028 répondants est de ± 3,06%, et ce 19 fois sur 20.

