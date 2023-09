Pénurie de profs: le rythme des embauches ralentit dans le réseau scolaire

Le rythme d’embauche de nouveaux enseignants ralentit dans le réseau scolaire. Le nombre de postes vacants se situe toujours à un peu plus de 900, un mois après la rentrée.

« Ça ne bouge pas beaucoup. On continue de mettre les bouchées doubles, mais on voit que ça stagne », déplore Carl Ouellet, président de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles.

Il manque présentement 925 profs dans les écoles publiques québécoises – dont 125 postes réguliers à temps plein, 318 contrats à temps plein et 412 contrats à temps partiel –, selon les dernières données du ministère de l’Éducation pour la semaine du 25 septembre.

La semaine précédente, 934 postes d’enseignants étaient vacants (voir détails plus bas).

Avec la hausse des congés de maladie, qui survient généralement au cours de l’automne, la situation risque peu de s’améliorer au cours des prochaines semaines, prévient M. Ouellet.

Il s’agit d’ailleurs d’un cercle vicieux puisque la tâche des profs est encore plus lourde, en raison de la pénurie. Des enseignants doivent remplacer pendant leurs périodes libres des collègues qui doivent s’absenter ponctuellement ou encore venir prêter main-forte à des collègues non qualifiés. « On leur en demande plus », résume Carl Ouellet.

À la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, on s’attend même à une hausse du nombre de postes vacants au cours des prochaines semaines.

« Beaucoup de gens ont accepté de dépanner en début d’année, quelques semaines, parce que les écoles étaient mal prises. Mais maintenant, c’est de plus en plus difficile de trouver des remplaçants », indique son président, Nicolas Prévost.

Postes d’enseignants vacants dans les écoles publiques

Semaine du 28 août : 1829

Semaine du 4 septembre : 1331

Semaine du 11 septembre : 1032

Semaine du 18 septembre : 934

Semaine du 25 septembre : 925

Source : ministère de l’Éducation