Trouver le bon quart-arrière: plus facile à dire qu'à faire

Même si la saison n’est vieille que de trois semaines dans la NFL, certaines équipes semblent déjà destinées à croupir dans les bas-fonds. Le prix de consolation, une enviable position au repêchage pour mettre la main sur un futur quart-arrière de franchise, semble alléchant, mais peut souvent devenir un cadeau empoisonné.

Il y a évidemment des équipes qui ont mangé leur pain noir avant de vivre la renaissance grâce au repêchage. Les Chiefs avec Patrick Mahomes en 2017. Les Bills avec Josh Allen un an plus tard. Les Bengals avec Joe Burrow en 2020.

D’accord, mais pour ces quelques coups de circuit, il y a les Sam Darnold, Mitchell Trubisky et Josh Rosen.

Dans les derniers jours, les partisans échaudés des Broncos, des Bears et d’autres indignes locataires du sous-sol se plaisent à rêver du prochain repêchage en avril.

La cuvée s’annonce relevée avec un prospect dit générationnel en Caleb Williams (USC), en plus d’autres pivots captivants comme Drake Maye (North Carolina), JJ McCarthy (Michigan), Bo Nix (Oregon) et Shedeur Sanders (Colorado), notamment. C’est connu, ce sont eux qui vont inévitablement relancer des franchises moribondes. Pas si vite !

Pas évident

Malgré les ressources inestimables qui sont investies dans le recrutement, il est toujours difficile d’évaluer la position la plus importante au football, celle qui fait ou défait une franchise.

S’il serait injuste d’évaluer tout de suite les quarts-arrières sélectionnés le printemps dernier et même ceux de 2022, il suffit de regarder un peu plus loin pour réaliser à quel point le repêchage n’apporte pas toujours les résultats escomptés.

De 2018 à 2021, 17 quarts-arrières ont été choisis en première ronde, là où le risque d’échec est supposément le moins élevé.

Combien peuvent être considérés comme de véritables partants solidement implantés ? Trevor Lawrence, Joe Burrow, Justin Herbert, Josh Allen et Lamar Jackson sont des partants dans le premier tiers de la ligue en termes de compétences.

Tua Tagovailoa, s’il peut rester en santé, peut encore se joindre à cette catégorie. En étant très généreux, on peut ajouter Kyler Murray, mais les Cardinals eux-mêmes ne semblent pas enthousiasmés de son implication comme leader de l’équipe. Dans le cas de Jordan Love avec les Packers, même s’il a été repêché en 2020, il en est à ses premiers pas comme partant et il est trop tôt pour porter un jugement.

De grossières erreurs

Getty Images via AFP

Bref, il n’y a que cinq valeurs sûres dans le lot et en étant généreux au maximum, disons que ce total pourrait s’élever à huit. Ce n’est quand même pas 50 % des choix qui répondent aux attentes.

C’est sans compter que cinq d’entre eux ont déjà changé d’adresse quand leur équipe a décidé de rapidement lancer la serviette.

Trey Lance, choisi au troisième rang au total par les 49ers en 2021, a été échangé pour des peanuts à Dallas, où il joue le rôle de troisième violon.

Dwayne Haskins a été libéré par Washington en raison de problèmes personnels avant de perdre ensuite la vie dans un tragique accident chez les Steelers comme projet de réclamation.

Baker Mayfield, tout premier choix en 2018, vit sa dernière opportunité comme partant avec les Buccaneers, sa quatrième équipe déjà. Sam Darnold a vécu sensiblement le même manège en passant des Jets aux Panthers puis aux 49ers.

Ne parlons pas de l’étourdissant jeu de chaise musicale de Josh Rosen, 10e choix au total des Cardinals, qui a traîné son baluchon chez sept équipes en cinq saisons et qui pointe au chômage actuellement.

Et c’est loin d’être mieux dans les rondes suivantes. De 2018 à 2020, 25 quarts-arrières ont été sélectionnés après le premier tour et un seul, Jalen Hurts avec les Eagles, occupe un rôle de partant. Sept d’entre eux seulement se retrouvent réservistes sur des alignements réguliers de 53 joueurs et les autres se sont volatilisés dans les abîmes du néant.

Chaque fois qu’une organisation se plante dans son choix, ce sont d’autres années de misère qui se dessinent, sauf pour les 49ers, qui ont gagné à la loterie avec Brock Purdy en septième ronde l’an dernier, malgré le brutal échec de Trey Lance.

Tout ça pour vous dire, chers partisans, qu’il faut se faire des attentes réalistes avant de souhaiter que son équipe coule pour être mieux placée au repêchage. L’espoir, c’est bien, mais il y a le rêve et la réalité.

MA PRÉDICTION POUR JEUDI : Lions 27 Packers 23

À TRAVERS LA NFL...

Ça brasse chez les Jets

Les signes de frustration sont déjà nombreux chez les Jets après un début de saison difficile. Le receveur Garrett Wilson s’est plaint de son utilisation. Son coéquipier dans le champ arrière, Michael Carter, s’est engueulé avec l’entraîneur des porteurs de ballon sur le banc et la scène a été captée par les caméras. L’entraîneur-chef Robert Saleh se fait demander tous les jours s’il clouera le quart-arrière Zach Wilson au banc. Quelques jours plus tôt, le demi de coin Sauce Gardner avait effacé son compte X, avant de réapparaître. Pas simple, la vie chez les Jets...

Pauvre Mike Williams !

Les Chargers n’ont jamais de répit. Face aux Vikings dimanche, leur excellent receveur format géant Mike Williams est tombé au combat avec une déchirure du ligament croisé antérieur et sa saison est terminée. On jurerait que cette équipe ultra talentueuse vit toujours avec la guigne des blessures. Ce sera cependant une belle opportunité pour le choix de premier tour au printemps dernier, Quentin Johnston, de voir plus de terrain. Il a seulement capté cinq passes pour 26 verges à ce jour.

Mac Jones et les bijoux de famille

Encore une fois, le quart-arrière des Patriots se retrouve au cœur d’une controverse impliquant les bijoux de famille d’un adversaire. Dans le match de dimanche face aux Jets, le demi de coin Sauce Gardner a affirmé après coup que Jones l’aurait frappé dans les « parties intimes ». Sans nier, Jones a quant à lui fait savoir que ce geste « n’était pas intentionnel ». La saison dernière, Jones s’était aussi fait remarquer lors d’une glissade où il avait levé ses crampons entre les jambes de Jaquan Brisker, des Bears.